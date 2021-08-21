https://tr.sputniknews.com/20210821/iki-grup-arasindaki-silahli-kavgada-balkonda-oturan-kadin-basindan-vuruldu-6-kisi-gozaltinda-1048213225.html
İki grup arasındaki silahlı kavgada balkonda oturan kadın başından vuruldu: 6 kişi gözaltında
İki grup arasındaki silahlı kavgada balkonda oturan kadın başından vuruldu: 6 kişi gözaltında
Esenyurt'ta sokakta yapılan düğün sırasında iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada, balkonda oturan bir kadın başından vurularak öldü, bir kişi de... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T16:24+0300
2021-08-21T16:24+0300
2021-08-21T16:24+0300
yaşam
istanbul
esenyurt
gözaltı
silahlı kavga
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Pınar Mahallesi 1272., 1246. ve 1299. sokaklarının kesiştiği alana iki grup arasında silahlı kavga yaşandı.Bu esnada kavgaya tepki gösteren düğün sahipleri ile silahlı kavgaya karışan taraflar arasında arbede yaşanmasının ardından Özgür Çarktepe (28) bacaklarından, 1299. Sokak'taki 21 numaralı binanın balkonunda oturan 54 yaşındaki Aysel Akkale de başından silahla yaralandı.Yaralılar yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, silahlı kavganın failleri de olay yerinden kaçtı.Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aysel Akkale yaşamını yitirdi. Yaralı Özgür Çarktepe'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.6 şüpheli yakalandıOlay yerinde yaptıkları araştırmada 9 kovan bulan polis ekipleri, şüphelilerden Ö.A., E.A., E. T., M.S., Ö.A.'yı gözaltına alırken, olayda kullanılan Ö.A.'a ait silah şüphelinin adresinden, iki ruhsatsız silah da 2011. Sokak'taki boş arsada bulundu.Silahlı kavganın diğer şüphelilerinden suça sürüklenen çocuk A.Y. ikametinden gözaltına alınırken, diğer iki şüpheli S.Y. ve M.A.'yı yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.Haklarında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek" suçlarından işlem yapılan 6 şüphelinin daha önceden "yaralama, silah, uyuşturucu ve hırsızlık" gibi suçlardan poliste kayıtları olduğu belirlendi.Bu arada, 5 çocuk annesi Aysel Akkale'nin Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazesi üzerindeki otopsi işlemleri tamamlandı.Cenazeyi teslim alan ailenin yakınlarından Devran Akkale basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Failleri bulun, yargıya çıkarılsın, milletin canı yanmasın. Bu şehir eşkıyaları her gün kol geziyorlar, milletin canını yakıyorlar." dedi.Bayram Akkale de silah sesleri üzerine eve çıktıklarında yengesinin kanlar içerisinde yerde yatarken gördüklerini belirterek, kurşunun nereden geldiğini bilmediklerini söyledi.Aysel Akkale'nin cenazesi, bugün Küçükçekmece'de toprağa verilecek.
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istanbul, esenyurt, gözaltı, silahlı kavga
İki grup arasındaki silahlı kavgada balkonda oturan kadın başından vuruldu: 6 kişi gözaltında
Esenyurt'ta sokakta yapılan düğün sırasında iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada, balkonda oturan bir kadın başından vurularak öldü, bir kişi de yaralandı. Olay yerinde yaptıkları araştırmada 9 kovan bulan polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Pınar Mahallesi 1272., 1246. ve 1299. sokaklarının kesiştiği alana iki grup arasında silahlı kavga yaşandı.
Bu esnada kavgaya tepki gösteren düğün sahipleri ile silahlı kavgaya karışan taraflar arasında arbede yaşanmasının ardından Özgür Çarktepe (28) bacaklarından, 1299. Sokak'taki 21 numaralı binanın balkonunda oturan 54 yaşındaki Aysel Akkale de başından silahla yaralandı.
Yaralılar yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, silahlı kavganın failleri de olay yerinden kaçtı.
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aysel Akkale yaşamını yitirdi. Yaralı Özgür Çarktepe'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
6 şüpheli yakalandı
Olay yerinde yaptıkları araştırmada 9 kovan bulan polis ekipleri, şüphelilerden Ö.A., E.A., E. T., M.S., Ö.A.'yı gözaltına alırken, olayda kullanılan Ö.A.'a ait silah şüphelinin adresinden, iki ruhsatsız silah da 2011. Sokak'taki boş arsada bulundu.
Silahlı kavganın diğer şüphelilerinden suça sürüklenen çocuk A.Y. ikametinden gözaltına alınırken, diğer iki şüpheli S.Y. ve M.A.'yı yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
Haklarında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek" suçlarından işlem yapılan 6 şüphelinin daha önceden "yaralama, silah, uyuşturucu ve hırsızlık" gibi suçlardan poliste kayıtları olduğu belirlendi.
Bu arada, 5 çocuk annesi Aysel Akkale'nin Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazesi üzerindeki otopsi işlemleri tamamlandı.
Cenazeyi teslim alan ailenin yakınlarından Devran Akkale basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Failleri bulun, yargıya çıkarılsın, milletin canı yanmasın. Bu şehir eşkıyaları her gün kol geziyorlar, milletin canını yakıyorlar." dedi.
Bayram Akkale de silah sesleri üzerine eve çıktıklarında yengesinin kanlar içerisinde yerde yatarken gördüklerini belirterek, kurşunun nereden geldiğini bilmediklerini söyledi.
Aysel Akkale'nin cenazesi, bugün Küçükçekmece'de toprağa verilecek.