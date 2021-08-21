İngiltere Başbakanı Johnson: Çözüm için Taliban'la çalışabiliriz

Johnson, İngiltere hükümetinin acil durum komitesi Cobra'yla yaptığı toplantının ardından Afganistan'a ilişkin yaptığı değerlendirmede, "(Kabil) Havaalanında durumun istikrara kavuştuğunu görüyoruz" dedi.İngiltere Başbakanı, "Dün 1000 dolayında kişiyi tahliye ettik. 1000 de bugün ve bunların bir çoğu Britanya'ya geri dönme hakkı olanlar ve bir çoğu Afganistan yeniden iskan ve yardım programı altında geliyor" diye konuştu.Boris Johnson, gerekirse Afganistan için "bir çözüm bulmak" adına Taliban'la çalışacağını da sözlerine ekledi.Johnson, "Halkımıza Afganistan'da bir çözüm bulmak için siyasi ve diplomatik çabalar - tabii ki gerekirse Taliban ile birlikte çalışma da sürecek- devam edecek" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan için "bir çözüm bulmak" adına Taliban'la birlikte çalışabileceğini söyledi.
Johnson, İngiltere hükümetinin acil durum komitesi Cobra'yla yaptığı toplantının ardından Afganistan'a ilişkin yaptığı değerlendirmede, "(Kabil) Havaalanında durumun istikrara kavuştuğunu görüyoruz" dedi.
İngiltere Başbakanı, "Dün 1000 dolayında kişiyi tahliye ettik. 1000 de bugün ve bunların bir çoğu Britanya'ya geri dönme hakkı olanlar ve bir çoğu Afganistan yeniden iskan ve yardım programı altında geliyor" diye konuştu.
Boris Johnson, gerekirse Afganistan için "bir çözüm bulmak" adına Taliban'la çalışacağını da sözlerine ekledi.
Johnson, "Halkımıza Afganistan'da bir çözüm bulmak için siyasi ve diplomatik çabalar - tabii ki gerekirse Taliban ile birlikte çalışma da sürecek- devam edecek" dedi.