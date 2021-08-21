https://tr.sputniknews.com/20210821/ingiltere-basbakani-johnson-cozum-icin-talibanla-calisabiliriz-1048205579.html

İngiltere Başbakanı Johnson: Çözüm için Taliban'la çalışabiliriz

İngiltere Başbakanı Johnson: Çözüm için Taliban'la çalışabiliriz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan için "bir çözüm bulmak" adına Taliban'la birlikte çalışabileceğini söyledi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T02:28+0300

2021-08-21T02:28+0300

2021-08-21T02:28+0300

taliban kontrolünde afganistan

ingiltere

afganistan

taliban

boris johnson

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Johnson, İngiltere hükümetinin acil durum komitesi Cobra'yla yaptığı toplantının ardından Afganistan'a ilişkin yaptığı değerlendirmede, "(Kabil) Havaalanında durumun istikrara kavuştuğunu görüyoruz" dedi.İngiltere Başbakanı, "Dün 1000 dolayında kişiyi tahliye ettik. 1000 de bugün ve bunların bir çoğu Britanya'ya geri dönme hakkı olanlar ve bir çoğu Afganistan yeniden iskan ve yardım programı altında geliyor" diye konuştu.Boris Johnson, gerekirse Afganistan için "bir çözüm bulmak" adına Taliban'la çalışacağını da sözlerine ekledi.Johnson, "Halkımıza Afganistan'da bir çözüm bulmak için siyasi ve diplomatik çabalar - tabii ki gerekirse Taliban ile birlikte çalışma da sürecek- devam edecek" dedi.

ingiltere

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ingiltere, afganistan, taliban, boris johnson