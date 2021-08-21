İngiltere'den 7 FSB personeline 'kimyasal silah' yaptırımı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım listesine dahil edilen Rus vatandaşlarının Aleksey Aleksandrov, Vladimir Pinyaev, İvan Osipov, Vladimir Bogdanov, Kirill Vasilyev, Stanislav Makşakov ve Aleksey Sedov olduğu ifade edildi.Açıklamada, tamamının, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlisi olduğu iddia edildi.Sedov’un FSB ‘ikinci bölüm’ başkanı, Pinyaev’in de aynı bölümün çalışanı olduğu öne sürülen açıklamada, diğer isimlerin FSB Adli Bilimler Enstitüsü ile bağlantılı olduğu kaydedildi.İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yaptırım listesine dahil edilen 7 Rus vatandaşın doğrudan ve dolaylı olarak 'Navalnıy'ın zehirlenmesi' olayına karıştığını iddia ediyor. Delil olarak ise telefon konuşmaları ve bulundukları yerlerle ilgili bilgiler gösteriliyor.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddialarla ilgili 7 Rus vatandaşını yaptırım listesine dahil etti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım listesine dahil edilen Rus vatandaşlarının Aleksey Aleksandrov, Vladimir Pinyaev, İvan Osipov, Vladimir Bogdanov, Kirill Vasilyev, Stanislav Makşakov ve Aleksey Sedov olduğu ifade edildi.
Açıklamada, tamamının, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlisi olduğu iddia edildi.
Sedov’un FSB ‘ikinci bölüm’ başkanı, Pinyaev’in de aynı bölümün çalışanı olduğu öne sürülen açıklamada, diğer isimlerin FSB Adli Bilimler Enstitüsü ile bağlantılı olduğu kaydedildi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yaptırım listesine dahil edilen 7 Rus vatandaşın doğrudan ve dolaylı olarak 'Navalnıy'ın zehirlenmesi' olayına karıştığını iddia ediyor. Delil olarak ise telefon konuşmaları ve bulundukları yerlerle ilgili bilgiler gösteriliyor.
NEWS: UK Foreign Sec @DominicRaab has just announced new asset freezes & travel bans against 7 Russian nationals.
The UK & US are targeting the Russian FSB operatives directly responsible for the Novichok attack on @Navalny, 1 year ago today.