https://tr.sputniknews.com/20210821/inonu-magarasinda-6-bin-500-yillik-bulgular-1048215646.html

İnönü Mağarası’nda 6 bin 500 yıllık bulgular

İnönü Mağarası’nda 6 bin 500 yıllık bulgular

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan İnönü Mağarası’nda gerçekleştirilen kazı... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T19:10+0300

2021-08-21T19:10+0300

2021-08-21T19:10+0300

türkiye

zonguldak

ereğli

kazı

arkeolojik kazı

inönü mağarası

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yer alan İnönü Mağarası’nda Karadeniz’in ilk yerleşim yeri olduğuna dair bulgulara rastlandı.Mağarada yapılan kazı çalışmalarında Balkan kökenli kavimlerin yaşantısından Erken Tunç dönemine kadar kalıntılar tespit edilirken, bugüne kadar 5 ayrı kültür katmanının olduğu çok tabakalı yerleşim yeri olduğu tespit edildi.Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Kazı Alanı Başkanı Dr. Hamza Ekmen, İnönü Mağarası’nda yapılan kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.Zonguldak’ın arkeoloji potansiyelini açığa çıkarmak için başlatılan projede Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ile öğretim elemanlarının katkılarıyla sahaya çıktıklarını anlatan Ekmen, şunları söyledi:'bölgede böyle potansiyelle karşılaşmak bizleri de oldukça şaşırttı'“Uzun yıllar araştırılmayan ve bizce arkeolojik açıdan mahrum bırakılan bu bölgede böyle potansiyelle karşılaşmak bizleri de oldukça şaşırttı” diyen Ekmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:Anadolu arkeolojisi, Dünya arkeolojisi ve bölge arkeolojisi adına kıymetli sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Ekmen, Karadeniz kıyıları boyunca uzanan Protohistorik yerleşimlerin en eskisi ilk kez sistemli kazılarla araştırıldığını vurguladı. Ekmen açıklamasında, “Bu yerleşim günümüzden 6 bin 500 yıl öncesine uzanıyor. Mağaraya ilk gelip yerleşen halkların oluşturduğu tabaka yaklaşık 300 yıl bu mağarada yaşamışlar. Biz bu kültürü oluşturan insan gruplarının ağırlıklı olarak Trakya ve Balkan yerleşimindeki insanların geliştirdiği kültürel öğelerle yakın benzerlikler içerdiğini görüyoruz" diye konuştu.Dr. Hamza Ekmen, "İnanç anlamında, günlük yaşantı anlamında üretim anlamında bu halkın bir çok verisini, arkeolojik bulgusunu elde etmiş ve Ereğli Müzesi’ne teslim etmiş durumdayız. Mağaranın 6 bin 500 yıl öncesinden yerleşen sakinlerinden sonra neredeyse 2 bin yıla yakın yerleşim görmediğini tespit ettik. Böyle bir boşluğun ardından günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine Erken Tunç Çağı dediğimiz dönemin ortalarında mağaranın tekrar iskâna sahne olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.Dördüncü tabakada, mağaraya yerleşen insanların ağırlıklı olarak günümüz yaylacılık faaliyetine benzer bir yaşam biçimini sürdürdüklerini ifade eden Hamza Ekmen açıklamasında şunları söyledi:‘Genç tunç çağına ait’‘Çalışmalar devam ediyor’

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zonguldak, ereğli, kazı, arkeolojik kazı, inönü mağarası