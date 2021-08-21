https://tr.sputniknews.com/20210821/iranda-yeni-kabine-listesinde-kadinlara-ve-sunnilere-yer-verilmemesi-elestirilere-neden-oldu-1048211656.html

İran'da, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesi eleştirilere neden oldu

İran'da, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesi eleştirilere neden oldu

İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin hazırlayarak Meclise sunduğu yeni kabinede, kadınlara ve Sünnilere yer... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T14:33+0300

2021-08-21T14:33+0300

2021-08-21T14:33+0300

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İran devlet televizyonunun haberine göre, Reisi'nin yeni kabine için önerdiği isimlere yönelik güven oylaması süreci başladı.Kabine listesindeki isimler, Mecliste tek tek değerlendirilecek, ardından güvenoyuna sunulacak.Meclisteki açık oturumda milletvekillerine hitap eden Reisi, yeni hükümetin önceliğinin ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak ve ekonomik istikrarı sağlamak olacağını belirtti.Reisi, şunları söyledi:"Halkın aşılanmasını hızlandırmak, sağlık protokollerini uygulamak ve tedavi imkanlarını geliştirmek, hükümetin salgın meselesindeki önceliğidir. İkinci önceliğimiz de ekonomik istikrar, makro göstergelerin iyileştirilmesi, vatandaşların geçim kaynaklarının artırılması ile geçim sıkıntısının ortadan kaldırılması, istihdamın güçlendirilmesidir."Kabinede 'kadınlara ve Sünnilere de yer verin2 çağrısıMeclis Ehli Sünnet Fraksiyonu Başkanı ve Mahabad Milletvekili Celal Mahmudzade, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Meclise sunduğu kabine listesine açıkça muhalefet ederek, "Sayın Reisi'nin kabinesinin yaş ortalaması 52'dir. Genç kabine sloganlarına rağmen önerilen kabine listesindeki isimlerin yaş ortalaması kabul edilebilir değildir." değerlendirmesinde bulundu.Kabinede kadınlara ve Sünnilere yer verilmediğine dikkati çeken Mahmudzade, şunları kaydetti:Mezhebi azınlıklardan faydalanılacağına dair önceki toplantılarda sözler verdiniz. Acaba milyonlarca Ehli Sünnet vatandaşından sizin bakan olarak sunacağınız bir kişi dahi çıkmadı mı?""Ekonomi ekibiniz yeterli yönetim deneyimine sahip değil"Ekonomi Bakanı olarak önerilen İhsan Handuzi'nin de, ülkede tartışmalara yol açan Mali Eylem Görev Gücü'ne üyeliğe karşı çıkan isimlerden biri olduğunu hatırlatan Mahmudzade, şöyle devam etti:"Yakın arkadaşlarınızdan seçtiğiniz bu ekonomi yönetimiyle ekonomik sorunlara karşı savaş açamazsınız. Ekonomi ekibiniz yeterli yönetim deneyimine sahip değil ve uluslararası anlaşmalara katılmamıza tamamen karşıt görüşlere sahip. Bu da üye ülkelerle ekonomik etkileşimi ve İran'daki yabancı yatırımcıları azaltıyor."Toplantıda konuşan, Sünni vatandaşların yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti Milletvekili Muinuddin Saidi de kabinede hiçbir kadına yer verilmemesini "üzüntü verici" olarak niteleyerek, Cumhurbaşkanı Reisi'ye "kabineye Ehli Sünnet mensubu bakan ataması" çağrısında bulundu.Aynı eyalete bağlı Seravan kenti Milletvekili Melik Fazıli ise kabinede ülke nüfusunun yüzde 11'ine ev sahipliği yapan Sistan ve Beluçistan eyaletinden kimseye yer verilmemesini eleştirerek, "Biz, eyaletteki yetkin kişilere kabinede yer verilmesini bekliyoruz. Bununla birlikte her zaman Velayet-i Fakih'i savunan Ehli Sünnet camiasının da liyakat esasına dayalı olarak hükümet kademelerinde yer almalarını istiyoruz." diye konuştu.

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iran, sünni, kadın, iran meclisi