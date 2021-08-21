https://tr.sputniknews.com/20210821/istanbulda-hudut-namustur-pankartlariyla-ilgili-gozaltina-alinan-semir-yapici-saldiriya-ugradi--1048214613.html

İstanbul'da 'Hudut Namustur' pankartıyla ilgili gözaltına alınan Semir Yapıcı saldırıya uğradı

İstanbul'da 'Hudut Namustur' pankartıyla ilgili gözaltına alınan Semir Yapıcı saldırıya uğradı

İstanbul'da farklı ilçelerde izinsiz pankart asıp sosyal medyadan paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T18:05+0300

2021-08-21T18:05+0300

2021-08-21T18:07+0300

türkiye

istanbul

darp

pankart

hudut namustur

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Semir Yapıcı, sabah saatlerinde işe gitmek üzere Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Rüya Sokak'taki evinden çıktığı sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan Semir Yapıcı, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'ÖfkeliGençTürkler' adlı bir grubun, kentin farklı yerlerinde 'Hudut Namustur' ve 'Ülkemde Mülteci İstemiyorum' yazılı pankartları asmaları ve bunları bazı sosyal medya hesaplarından paylaşmalarına ilişkin çalışma başlatmıştı. Polis ekipleri, 16 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında Semir Yapıcı'nın da bulunduğu 6 kişiyi 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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istanbul, darp, pankart, hudut namustur