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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya saldıran kişi tutuklandı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya saldıran kişi tutuklandı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran kişi tutuklandı. Saldırgran S.O., hakimlikteki ifadesinde, "Milliyetçi biriyim. Kendisini... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T21:29+0300
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türkiye
istanbul
bakırköy
fetö
iyi parti
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İstanbul Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya yönelik saldıran kişi, Silivri'de yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.O, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.Burada cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.O'nun "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.''Beni kimse yönlendirmediŞüpheli S.O, hakimlikteki ifadesinde, araç almak için Bakırköy'e gittiğini, aracı alacağı kişiye ulaşamayınca zaman geçirmek ve çocuklarına bir şey almak için mağazaların bulunduğu caddede gezerken Kavuncu'yu gördüğünü anlatarak, şunları söyledi:
türkiye
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istanbul, bakırköy, fetö, iyi parti, buğra kavuncu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya saldıran kişi tutuklandı

21:29 21.08.2021 (güncellendi: 21:30 21.08.2021)
© AABuğra Kavuncu
Buğra Kavuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© AA
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran kişi tutuklandı. Saldırgran S.O., hakimlikteki ifadesinde, "Milliyetçi biriyim. Kendisini paylaşımlarından dolayı sevmiyordum. Kendisine kolumu savurduktan sonra olay yerinden taksiye bindikten sonra kaçtım. Beni kimse yönlendirmedi" dedi.
İstanbul Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya yönelik saldıran kişi, Silivri'de yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.O, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Burada cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.O'nun "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

''Beni kimse yönlendirmedi

Şüpheli S.O, hakimlikteki ifadesinde, araç almak için Bakırköy'e gittiğini, aracı alacağı kişiye ulaşamayınca zaman geçirmek ve çocuklarına bir şey almak için mağazaların bulunduğu caddede gezerken Kavuncu'yu gördüğünü anlatarak, şunları söyledi:
"Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla FETÖ'cü olduğunu düşünerek kendisini görünce bakıştık. Kendisinin bana imalı bakması nedeniyle kolumu savurdum. Milliyetçi biriyim. Kendisini paylaşımlarından dolayı sevmiyordum. Kendisine kolumu savurduktan sonra olay yerinden taksiye bindikten sonra kaçtım. Beni kimse yönlendirmedi. Daha önceden kurgulanmış bir plan değildir, anlık gelişmiştir."
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