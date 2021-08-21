İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya saldıran kişi tutuklandı

"Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla FETÖ'cü olduğunu düşünerek kendisini görünce bakıştık. Kendisinin bana imalı bakması nedeniyle kolumu savurdum. Milliyetçi biriyim. Kendisini paylaşımlarından dolayı sevmiyordum. Kendisine kolumu savurduktan sonra olay yerinden taksiye bindikten sonra kaçtım. Beni kimse yönlendirmedi. Daha önceden kurgulanmış bir plan değildir, anlık gelişmiştir."