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Türkiye
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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210821/kabilden-379-turk-vatandasi-daha-tahliye-edildi-1048219068.html
Kabil’den 379 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Kabil’den 379 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 379'u daha gece saatlerinde... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T22:58+0300
2021-08-21T22:59+0300
afganistan
türkiye
tsk
kabil
uçak
tahliye
vatandaş
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
taliban kontrolünde afganistan
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Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 379 Türk vatandaşı daha "uçan kale" olarak nitelendirilen 2 adet A400 M tipi nakliye uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.
afganistan
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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afganistan, türkiye, tsk, kabil, uçak, tahliye, vatandaş, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Kabil’den 379 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

22:58 21.08.2021 (güncellendi: 22:59 21.08.2021)
© İHAKabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda tahliye çalışmaları
Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda tahliye çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© İHA
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Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 379'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.
Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 379 Türk vatandaşı daha "uçan kale" olarak nitelendirilen 2 adet A400 M tipi nakliye uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.
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