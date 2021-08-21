Karabük'te katı atık depolama sahasında yangın
© AA / Orhan KuzuKarabük'ün Safranbolu ilçesinde katı atık depolama alanında yangın çıktı.
© AA / Orhan Kuzu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde katı atık depolama alanında yangın çıktı. Yangının ağaçlık alana sıçramaması için yoğun mücadele verildiği belirtildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Babasultan Mahallesi'nde atıkların depolandığı bölgede yangın çıktı.
Yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı ihbarı üzerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.
© AA / Orhan KuzuKarabük-Kastamonu kara yoluna yakın olan bölgedeki yangından yükselen duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.
Karabük-Kastamonu kara yoluna yakın olan bölgedeki yangından yükselen duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.
© AA / Orhan Kuzu
Ekiplerin yangının ağaçlık alana sıçramaması için yoğun mücadele verdiği belirtildi.
© AA / Orhan KuzuKarabük'ün Safranbolu ilçesinde katı atık depolama alanında yangın çıktı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde katı atık depolama alanında yangın çıktı.
© AA / Orhan Kuzu