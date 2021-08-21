Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210821/macronun-afganistan-aciklamalarina-tepki-olarak-fransiz-askerlerinin-eski-goruntuleri-gundem-oldu-1048207479.html
Macron’un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu
Macron’un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Afganistan’daki mevcudiyetlerinin adil olduğuna ilişkin yaptığı açıklamalara tepki olarak, sosyal medyada Fransız askerlerinin... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T09:07+0300
2021-08-21T09:08+0300
dünya
afganistan
emmanuel macron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/1044768982_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_c697fe1de28c26753e302473bf93edd6.jpg
Emmanuel Macron’un pazartesi akşamı yaptığı "Afganistan'daki mücadelemiz adildi ve Fransa buna katılmaktan onur duydu." açıklamalarının ardından Twitter kullanıcıları, France 2 televizyonunda yayımlanan bir belgeselden alınan görüntüleri paylaştı.Afganistan’da 2008'de bir köye yönelik hava saldırısı sırasında Fransız askerleri tarafından kaydedilen görüntülerde, askerlerin evler bombalanırken "İşte, tam isabet", "Orada yerleri değişecek insanlar var", "Bu gece et olacak, hem de tarihi geçmiş olmayacak", "Gerçekten pisliğiz, içinde çocuklar olmalı, yok, yok artık orada çocuk yok." şeklinde ifadeler kullandıkları yer alıyor.Ünlü Fransız avukat Juan Branco ve Fransa hükümeti tarafından tartışmalı şekilde feshedilen Müslüman sivil toplum kuruluşu Barakacity’nin kurucusu Idriss Sihamedi, Macron’un açıklamalarına bu videoyu paylaşarak tepki gösterdi.Branco, paylaşımının altında, "Bu görüntüler, Alassai vadisinde askerler tarafından aile ve çocukların olduğu tespit edilen bir köyün hava bombardımanında tamamen yok edilmesini gösteriyor." ifadesini kullandı.Sihamedi de görüntüleri Macron'un Afganistan'daki varlıklarına ilişkin ifadeleriyle birlikte paylaştı.Liberation’un haberine göre, görüntüleri belgeselde kullanan yönetmen gazeteci Fred Hissbach, belgeseli yayımlandığında Genelkurmay Başkanlığının pek hoşnut olmadığını aktardı.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/1044768982_34:0:1633:1199_1920x0_80_0_0_d1ba19e92d9488c5c8552f026da19475.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, emmanuel macron

Macron’un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu

09:07 21.08.2021 (güncellendi: 09:08 21.08.2021)
© REUTERS / Axel SchmidtEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© REUTERS / Axel Schmidt
Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Afganistan’daki mevcudiyetlerinin adil olduğuna ilişkin yaptığı açıklamalara tepki olarak, sosyal medyada Fransız askerlerinin 2008’de Afganistan’da bir köyün bombalanması sırasında kaydedilen görüntüler gündeme geldi.
Emmanuel Macron’un pazartesi akşamı yaptığı "Afganistan'daki mücadelemiz adildi ve Fransa buna katılmaktan onur duydu." açıklamalarının ardından Twitter kullanıcıları, France 2 televizyonunda yayımlanan bir belgeselden alınan görüntüleri paylaştı.
Afganistan’da 2008'de bir köye yönelik hava saldırısı sırasında Fransız askerleri tarafından kaydedilen görüntülerde, askerlerin evler bombalanırken "İşte, tam isabet", "Orada yerleri değişecek insanlar var", "Bu gece et olacak, hem de tarihi geçmiş olmayacak", "Gerçekten pisliğiz, içinde çocuklar olmalı, yok, yok artık orada çocuk yok." şeklinde ifadeler kullandıkları yer alıyor.
Ünlü Fransız avukat Juan Branco ve Fransa hükümeti tarafından tartışmalı şekilde feshedilen Müslüman sivil toplum kuruluşu Barakacity’nin kurucusu Idriss Sihamedi, Macron’un açıklamalarına bu videoyu paylaşarak tepki gösterdi.
Branco, paylaşımının altında, "Bu görüntüler, Alassai vadisinde askerler tarafından aile ve çocukların olduğu tespit edilen bir köyün hava bombardımanında tamamen yok edilmesini gösteriyor." ifadesini kullandı.
Sihamedi de görüntüleri Macron'un Afganistan'daki varlıklarına ilişkin ifadeleriyle birlikte paylaştı.
Liberation’un haberine göre, görüntüleri belgeselde kullanan yönetmen gazeteci Fred Hissbach, belgeseli yayımlandığında Genelkurmay Başkanlığının pek hoşnut olmadığını aktardı.
010002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:14Japonya'da yerel yöneticiler, 'tam kapanma' çağrısı yaptı
10:06Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Afganistan’daki durumla ilgili değerlendirme
09:53İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli Silivri'de yakalandı
09:4857 bin personelle Türkiye genelinde yasa dışı bahis operasyonu
09:42Avustralya'da Kovid-19 yasakları protesto edildi
09:32MEB, yüz yüze eğitime ilişkin tedbirleri belirledi
09:22Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta bugün uyandırılacak
09:14Enerjide acele kamulaştırma kararı
09:07Macron’un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu
05:42Fransa’nın Var bölgesindeki yangın 5. gününde kontrol altına alındı
05:18Toyota, Fransa'daki üretimini de durduruyor
04:59Belçika tedbirleri daha da gevşetiyor
04:36İngiltere'den 7 FSB personeline 'kimyasal silah' yaptırımı
04:00Roskomnadzor, Google ve Apple'ın 'Navalnıy' uygulamasını, mağazalarından kaldırmasını istedi
03:59Erkek çocuğa para verme vaadiyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
03:29ABD Başkanı Biden, Japonya ve Çin için büyükelçi adaylarını açıkladı
03:20'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
02:57Rusya'ya bağlı Mariy El'de orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
02:41Timsah, çocukların gözü önünde hayvan terbiyecisinin elini ısırdı
02:34ABD, sığınmacıları Meksika’da bekletme uygulamasına geri dönüyor