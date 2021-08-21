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https://tr.sputniknews.com/20210821/meb-yuz-yuze-egitime-iliskin-tedbirleri-belirledi-1048207853.html
MEB, yüz yüze eğitime ilişkin tedbirleri belirledi
MEB, yüz yüze eğitime ilişkin tedbirleri belirledi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimde alınacak tedbirleri belirledi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T09:32+0300
2021-08-21T09:32+0300
yaşam
milli eğitim bakanlığı
yüz yüze eğitim
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen '2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu yazıda, bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak yüz yüze başlanacağı anımsatıldı.Yazıya göre, sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları iki haftaya yayılarak 1 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında planlanarak uygulanacak.2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrenciler, bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacak. Söz konusu öğrenciler, sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarından sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacak.Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi sistemine eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve eğitim hizmetlerine yönelik gerekli planlamanın yapılması sağlanacak. Kaynaştırma bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilere yönelik destek eğitim odası faaliyetlerinin planlanıp uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak.Resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alanların bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri yönünde il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak.Okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak herhangi bir ücret alınmaması ve bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valiliklerce ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemler yapılacak.Okula kayıt, seviye/özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik/fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi gibi çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek devlet okullarında sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacak.Yazıda ayrıca, eğitim ve öğretim faaliyetleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kovid-19 salgınıyla ilgili mücadele, başta maske, mesafe ve temizlik kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere titizlikle uyulması istendi.
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milli eğitim bakanlığı, yüz yüze eğitim

MEB, yüz yüze eğitime ilişkin tedbirleri belirledi

09:32 21.08.2021
© AAÇocuk - okul - öğrenci - eğitim
Çocuk - okul - öğrenci - eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimde alınacak tedbirleri belirledi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen '2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu yazıda, bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak yüz yüze başlanacağı anımsatıldı.
Yazıya göre, sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları iki haftaya yayılarak 1 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında planlanarak uygulanacak.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrenciler, bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacak. Söz konusu öğrenciler, sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarından sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacak.
Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi sistemine eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve eğitim hizmetlerine yönelik gerekli planlamanın yapılması sağlanacak. Kaynaştırma bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilere yönelik destek eğitim odası faaliyetlerinin planlanıp uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak.

Resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alanların bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri yönünde il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak.
Okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak herhangi bir ücret alınmaması ve bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valiliklerce ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemler yapılacak.

Okula kayıt, seviye/özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik/fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi gibi çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek devlet okullarında sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacak.

Yazıda ayrıca, eğitim ve öğretim faaliyetleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kovid-19 salgınıyla ilgili mücadele, başta maske, mesafe ve temizlik kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere titizlikle uyulması istendi.
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