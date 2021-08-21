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Milli Eğitim Bakanı'ndan 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınavlara ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı'ndan 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınavlara ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
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milli eğitim bakanlığı

Milli Eğitim Bakanı'ndan 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınavlara ilişkin açıklama

15:39 21.08.2021
© Fotoğraf : meb.gov.trMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© Fotoğraf : meb.gov.tr
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Milli Eğitim Bakanı Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.
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