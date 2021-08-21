https://tr.sputniknews.com/20210821/muglada-bir-kisi-annesini-bicaklayarak-oldurdu-1048219504.html

Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T23:23+0300

2021-08-21T23:23+0300

2021-08-21T23:23+0300

anne

bıçaklama

öldürme

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki E.D. ile 61 yaşındaki annesi G.D. arasında, evde yemek yedikleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, G.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Şüpheli polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilerek gözaltına alındı.

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anne, bıçaklama, öldürme