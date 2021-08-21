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https://tr.sputniknews.com/20210821/muglada-bir-kisi-annesini-bicaklayarak-oldurdu-1048219504.html
Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T23:23+0300
2021-08-21T23:23+0300
2021-08-21T23:23+0300
anne
bıçaklama
öldürme
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki E.D. ile 61 yaşındaki annesi G.D. arasında, evde yemek yedikleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, G.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Şüpheli polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilerek gözaltına alındı.
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anne, bıçaklama, öldürme
Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.
Muğla
'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki E.D. ile 61 yaşındaki annesi G.D. arasında, evde yemek yedikleri sırada henüz
belirlenemeyen
nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, G.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Şüpheli polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilerek gözaltına alındı.