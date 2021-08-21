https://tr.sputniknews.com/20210821/muharrem-ince-18-eylulde-secime-girme-hakkini-elde-edecegiz-1048212780.html

Muharrem İnce: 18 Eylül'de seçime girme hakkını elde edeceğiz

Muharrem İnce: 18 Eylül'de seçime girme hakkını elde edeceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “17 Mayıs'ta dilekçemizi verdik. Şurada 2-3 ay geçti. Türkiye’de 52 ilde örgütlendik. 18 Eylül'de büyük... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

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politika

muharrem ince

seçim

memleket partisi

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Muharrem İnce, partisinin Yalova İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi’nde katıldı. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede İnce, Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 92. yıl dönümü nedeniyle partiye üye olan 92 kişi rozet taktı. Basında yer alamadığını ifade eden İnce, partinin Türkiye genelinde hızlı bir şekilde örgütlendiğini dile getirerek, “Cumhuriyet tarihinde ikinci bir örneği yoktur bunun. 17 Mayıs'ta dilekçemizi verdik. Şurada 2-3 ay geçti. Türkiye’de 52 ilde örgütlendik. 18 eylülde büyük kurultayımız var. O zaman seçime girme hakkını elde edeceğiz hep birlikte. Türkiye’nin barışmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin ekonomik olarak büyümeğe ihtiyacı var. Türkiye’nin adil bir bölüşmeye ihtiyacı var” diye konuştu. Daha sonra yapılan kongrede Ertan Şener il başkanlığına seçildi.

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muharrem ince, seçim, memleket partisi