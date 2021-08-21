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Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210821/pentagon-kabilden-14-agustostan-beri-17-bin-kisinin-tahliye-edildigini-acikladi-1048216414.html
Pentagon, Kabil'den 14 Ağustos'tan beri 17 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı
Pentagon, Kabil'den 14 Ağustos'tan beri 17 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan beri 17 bin kişinin tahliye edildiğini ve bunların 2 bin 500'ünün Amerikan... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T19:52+0300
2021-08-21T19:52+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
katar
pentagon
eşref gani
doha
abd savunma bakanlığı
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Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan tahliyelere ilişkin Pentagon'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Tümgeneral William "Hank" Taylor, sahada şu an 5 bin 800 Amerikan askerinin tahliyelere yardım ettiğini söyledi.Taylor, temmuz sonundan beri 22 bin, 14 Ağustos'tan bu yana ise 2 bin 500'ü Amerikan vatandaşı 17 bin kişiyi tahliye ettiklerini belirtti.ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
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abd, afganistan, katar, pentagon, eşref gani, doha, abd savunma bakanlığı

Pentagon, Kabil'den 14 Ağustos'tan beri 17 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı

19:52 21.08.2021
© REUTERSAfganistan-Hamid Karzai Havaalanı
Afganistan-Hamid Karzai Havaalanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© REUTERS
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan beri 17 bin kişinin tahliye edildiğini ve bunların 2 bin 500'ünün Amerikan vatandaşı olduğunu bildirdi.
Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan tahliyelere ilişkin Pentagon'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Tümgeneral William "Hank" Taylor, sahada şu an 5 bin 800 Amerikan askerinin tahliyelere yardım ettiğini söyledi.
Taylor, temmuz sonundan beri 22 bin, 14 Ağustos'tan bu yana ise 2 bin 500'ü Amerikan vatandaşı 17 bin kişiyi tahliye ettiklerini belirtti.
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
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