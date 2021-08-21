https://tr.sputniknews.com/20210821/putin-kgao-ulkeleri-afganistanda-yasananlar-dogrultusunda-guvenlik-konusunu-konusacak-1048212684.html

Putin: KGAÖ ülkeleri, Afganistan’da yaşananlar doğrultusunda güvenlik konusunu konuşacak

Putin: KGAÖ ülkeleri, Afganistan’da yaşananlar doğrultusunda güvenlik konusunu konuşacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’da yaşananlarla ilgili olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin pazartesi günü video... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T15:58+0300

2021-08-21T15:58+0300

2021-08-21T15:58+0300

dünya

rusya

vladimir putin

afganistan

kasım cömert tokayev

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Kremlin’de Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’le bir araya gelen Putin, “Afganistan’da yaşanan olaylarla bağlantılı olarak, şu an en güncel konulardan biri güvenlik meselesi. Pazartesi günü umarım KGAÖ kapsamında video konferans yoluyla bir araya geleceğiz” dedi.Tokayev ise Kazakistan ve Rusya’nın müttefik ülkeler olduğunu, ikili ilişkilerin stratejik partnerlik ruhu ile başarılı şekilde gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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rusya, vladimir putin, afganistan, kasım cömert tokayev