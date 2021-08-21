Putin: KGAÖ ülkeleri, Afganistan’da yaşananlar doğrultusunda güvenlik konusunu konuşacak

Kremlin’de Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’le bir araya gelen Putin, “Afganistan’da yaşanan olaylarla bağlantılı olarak, şu an en güncel konulardan biri güvenlik meselesi. Pazartesi günü umarım KGAÖ kapsamında video konferans yoluyla bir araya geleceğiz” dedi.Tokayev ise Kazakistan ve Rusya’nın müttefik ülkeler olduğunu, ikili ilişkilerin stratejik partnerlik ruhu ile başarılı şekilde gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’da yaşananlarla ilgili olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin pazartesi günü video konferans yoluyla güvenlik konularını görüşeceğini ifade etti.
Kremlin’de Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’le bir araya gelen Putin, “Afganistan’da yaşanan olaylarla bağlantılı olarak, şu an en güncel konulardan biri güvenlik meselesi. Pazartesi günü umarım KGAÖ kapsamında video konferans yoluyla bir araya geleceğiz” dedi.
Tokayev ise Kazakistan ve Rusya’nın müttefik ülkeler olduğunu, ikili ilişkilerin stratejik partnerlik ruhu ile başarılı şekilde gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.