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Putin: KGAÖ ülkeleri, Afganistan’da yaşananlar doğrultusunda güvenlik konusunu konuşacak
Putin: KGAÖ ülkeleri, Afganistan’da yaşananlar doğrultusunda güvenlik konusunu konuşacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’da yaşananlarla ilgili olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin pazartesi günü video... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T15:58+0300
2021-08-21T15:58+0300
dünya
rusya
vladimir putin
afganistan
kasım cömert tokayev
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Kremlin’de Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’le bir araya gelen Putin, “Afganistan’da yaşanan olaylarla bağlantılı olarak, şu an en güncel konulardan biri güvenlik meselesi. Pazartesi günü umarım KGAÖ kapsamında video konferans yoluyla bir araya geleceğiz” dedi.Tokayev ise Kazakistan ve Rusya’nın müttefik ülkeler olduğunu, ikili ilişkilerin stratejik partnerlik ruhu ile başarılı şekilde gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
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rusya, vladimir putin, afganistan, kasım cömert tokayev

Putin: KGAÖ ülkeleri, Afganistan’da yaşananlar doğrultusunda güvenlik konusunu konuşacak

15:58 21.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’da yaşananlarla ilgili olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin pazartesi günü video konferans yoluyla güvenlik konularını görüşeceğini ifade etti.
Kremlin’de Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’le bir araya gelen Putin, “Afganistan’da yaşanan olaylarla bağlantılı olarak, şu an en güncel konulardan biri güvenlik meselesi. Pazartesi günü umarım KGAÖ kapsamında video konferans yoluyla bir araya geleceğiz” dedi.
Tokayev ise Kazakistan ve Rusya’nın müttefik ülkeler olduğunu, ikili ilişkilerin stratejik partnerlik ruhu ile başarılı şekilde gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
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