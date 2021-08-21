https://tr.sputniknews.com/20210821/rtuk-bartin-kastamonu-ve-sinoptaki-medya-kuruluslarinin-ust-kurul-payi-odemelerini-5-ay-oteledi-1048209514.html

RTÜK, Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki medya kuruluşlarının üst kurul payı ödemelerini 5 ay öteledi

RTÜK, Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki medya kuruluşlarının üst kurul payı ödemelerini 5 ay öteledi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki radyo ve televizyonların üst kurul payı ödemelerinin 5 ay ötelendiğini duyurdu. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T11:23+0300

2021-08-21T11:23+0300

2021-08-21T11:23+0300

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sel felaketi

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RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Üst Kurul'un Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca mücbir sebep hali ilan edilen Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için harekete geçtiği belirtildi.Üst Kurulun oy birliğiyle söz konusu üç ildeki medya kuruluşlarının Üst Kurul payı ödemelerini 5 ay ötelediği vurgulanarak, şu ayrıntılar paylaşıldı:"Yerel yayıncılarımıza ne kadar destek versek az"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, selde etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:"Felaketin ardından Üst Kurul olarak üç ilimizdeki yayıncılarımızla temasa geçerek elimizden gelen maddi ve manevi her türlü desteği vereceğimizi açıkça beyan ettik. Üst Kurul toplantımızda bölge halkıyla birlikte selzede yayıncılarımızı nasıl rahatlatabileceğimizi istişare ettik. Sonuçta, sağ olsunlar bütün RTÜK üyelerimizin destekleriyle bu üç ilimizde yayın yapan radyo ve televizyonların ödedikleri Üst Kurul paylarının 5 ay ertelenmesine karar verdik. Zor şartlarda fedakarca çalışarak yayın yapan yerel yayıncılarımıza ne kadar destek versek azdır. Onların azimli ve başarılı çalışmalarını takdir ediyoruz. Yerel yayıncılığı çok önemsiyor ve daha fazla destek olmak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. RTÜK olarak zor günde de iyi günde de yayıncılarımızın destekçisiyiz. Kapılarımız sonuna kadar açık. Birlik ve beraberlik içinde yayıncılık alanımızı güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz."

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rtük, destek, sel felaketi