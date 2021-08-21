https://tr.sputniknews.com/20210821/rusya-savunma-bakanligindan-afganistandaki-durumla-ilgili-degerlendirme-1048208380.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Afganistan’daki durumla ilgili değerlendirme

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Afganistan’daki durumla ilgili değerlendirme

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Andrey Kartapolov, Afganistan’daki durumun tüm zorluğuna rağmen Rusya için doğrudan tehdit oluşturmadığını, gerekmesi halinde... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T10:06+0300

2021-08-21T10:06+0300

2021-08-21T10:06+0300

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rusya savunma bakanlığı

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Govorit Moskova radyosuna konuşan Kartapolov, “Güvenlik çemberi kırılmadı. Korkulacak bir şey yok, ancak yine de yoğun dikkat gerekli” dedi.Bakanlığın Afganistan’daki durumu takip ettiğini ve gerekirse belirli güçlerini kullanabileceğini belirtti.Kartapolov, “Durumu takip ediyoruz, neler olduğunu anlıyoruz. Gerekmesi halinde ilgili güç ve imkanlar harekete geçirilecektir” ifadelerini kullandı.

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rusya, afganistan, rusya savunma bakanlığı