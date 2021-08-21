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https://tr.sputniknews.com/20210821/rusya-savunma-bakanligindan-afganistandaki-durumla-ilgili-degerlendirme-1048208380.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Afganistan’daki durumla ilgili değerlendirme
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Afganistan’daki durumla ilgili değerlendirme
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Andrey Kartapolov, Afganistan’daki durumun tüm zorluğuna rağmen Rusya için doğrudan tehdit oluşturmadığını, gerekmesi halinde... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T10:06+0300
2021-08-21T10:06+0300
2021-08-21T10:06+0300
dünya
rusya
afganistan
rusya savunma bakanlığı
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Govorit Moskova radyosuna konuşan Kartapolov, “Güvenlik çemberi kırılmadı. Korkulacak bir şey yok, ancak yine de yoğun dikkat gerekli” dedi.Bakanlığın Afganistan’daki durumu takip ettiğini ve gerekirse belirli güçlerini kullanabileceğini belirtti.Kartapolov, “Durumu takip ediyoruz, neler olduğunu anlıyoruz. Gerekmesi halinde ilgili güç ve imkanlar harekete geçirilecektir” ifadelerini kullandı.
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rusya, afganistan, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Afganistan’daki durumla ilgili değerlendirme
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Andrey Kartapolov, Afganistan’daki durumun tüm zorluğuna rağmen Rusya için doğrudan tehdit oluşturmadığını, gerekmesi halinde güçlerini kullanabileceklerini ifade etti.
Govorit Moskova radyosuna konuşan Kartapolov, “Güvenlik çemberi kırılmadı. Korkulacak bir şey yok, ancak yine de yoğun dikkat gerekli” dedi.
Bakanlığın Afganistan’daki durumu takip ettiğini ve gerekirse belirli güçlerini kullanabileceğini belirtti.
Kartapolov,
“Durumu takip ediyoruz, neler olduğunu anlıyoruz. Gerekmesi halinde ilgili güç ve imkanlar harekete geçirilecektir” ifadelerini kullandı.
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