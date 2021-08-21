https://tr.sputniknews.com/20210821/rusyada-21-bin-yeni-koronavirus-vakasi-1048212874.html

Rusya’da 21 bin yeni koronavirüs vakası

Rusya’da 21 bin yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 21 bin yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Böylelikle vaka sayısı 6 milyon 726 bin 523’e çıktı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T16:04+0300

2021-08-21T16:04+0300

2021-08-21T16:04+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047965072_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_61d4a726b636af37acff8480b11c5b21.jpg

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da vaka sayısı 21 bin artarak 6 milyon 726 bin 523’e yükseldi.Başkent Moskova’da bin 852, St. Petersburg’da bin 665, Moskova bölgesinde bin 119 yeni vaka kaydedildi.Gün içinde 797 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdiye kadar kaydedilen can kaybı 175 bin 282’ye çıktı.Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı da 20 bin 647 artışla 6 milyon 4 bin 52’ye ulaştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, koronavirüs