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Rusya’da 21 bin yeni koronavirüs vakası
Rusya’da 21 bin yeni koronavirüs vakası
Rusya’da son 24 saatte 21 bin yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Böylelikle vaka sayısı 6 milyon 726 bin 523’e çıktı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T16:04+0300
2021-08-21T16:04+0300
koronavirüs
rusya
koronavirüs
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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da vaka sayısı 21 bin artarak 6 milyon 726 bin 523’e yükseldi.Başkent Moskova’da bin 852, St. Petersburg’da bin 665, Moskova bölgesinde bin 119 yeni vaka kaydedildi.Gün içinde 797 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdiye kadar kaydedilen can kaybı 175 bin 282’ye çıktı.Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı da 20 bin 647 artışla 6 milyon 4 bin 52’ye ulaştı.
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rusya, koronavirüs

Rusya’da 21 bin yeni koronavirüs vakası

16:04 21.08.2021
© Sputnik / Anton DenisovRusya - maske - koronavirüs
Rusya - maske - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© Sputnik / Anton Denisov
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Rusya’da son 24 saatte 21 bin yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Böylelikle vaka sayısı 6 milyon 726 bin 523’e çıktı.
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da vaka sayısı 21 bin artarak 6 milyon 726 bin 523’e yükseldi.
Başkent Moskova’da bin 852, St. Petersburg’da bin 665, Moskova bölgesinde bin 119 yeni vaka kaydedildi.
Gün içinde 797 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdiye kadar kaydedilen can kaybı 175 bin 282’ye çıktı.
Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı da 20 bin 647 artışla 6 milyon 4 bin 52’ye ulaştı.
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