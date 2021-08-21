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Rusya’da burun spreyi şeklindeki koronavirüs aşısı klinik testlere hazır
Rusya’da burun spreyi şeklindeki koronavirüs aşısı klinik testlere hazır
Rus Sputnik V aşısının geliştiricisi olan Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, burun spreyi şeklindeki koronavirüs aşısının klinik... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T14:08+0300
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koronavirüs
rusya
aşı
gamaleya araştırma merkezi
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Rus basınına konuşan Gintsburg, “Burun spreyi şeklindeki aşı konusunda ciddi bir ilerleme kaydedildi, klinik öncesi testler bitti. Klinik testlere geçmeye hazırız” dedi.Gintsburg, sprey şeklindeki aşının Sputnik V aşısının ikinci bileşeninden oluştuğunu, ağızlıklı özel bir şırınga kullanılarak buruna püskürtüldüğünü kaydetti.Gintsburg, daha önce klinik testlerin 2021 sonunda veya 2022 başlarında başlayabileceğini, aşının 2022’de onaylanmasının beklendiğini söylemişti.‘Sputnik Light ile ek doz aşı yapılması etkiyi artırıyor’“Delta virüsü Pfizer aşısı için bir sorun. Delta varyantına karşı etkinlik düzeyi virüsün orijinal varyantına karşı daha önce açıkladıkları kadar değil, etkinliği yarı yarıya düştü, aşağı yukarı yüzde 40-50 düzeyinde. Sputnik V için böyle bir durum söz konusu değil” diyen Gintsburg, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) Pfizer aşısı yaptıranların üçüncü dozda Sputnik Light yaptırması teklifinin bilimsel bir dayanağı olduğunu, bu yöntemle ilk iki dozun etkisinin artırılacağını kaydetti.
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rusya, aşı, gamaleya araştırma merkezi, sputnik light

Rusya’da burun spreyi şeklindeki koronavirüs aşısı klinik testlere hazır

14:08 21.08.2021
© Sputnik / Виталий БелоусовSputnik Light
Sputnik Light - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rus Sputnik V aşısının geliştiricisi olan Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, burun spreyi şeklindeki koronavirüs aşısının klinik öncesi testlerinin tamamlandığını, aşının klinik testler için hazır olduğunu söyledi.
Rus basınına konuşan Gintsburg, “Burun spreyi şeklindeki aşı konusunda ciddi bir ilerleme kaydedildi, klinik öncesi testler bitti. Klinik testlere geçmeye hazırız” dedi.
Gintsburg, sprey şeklindeki aşının Sputnik V aşısının ikinci bileşeninden oluştuğunu, ağızlıklı özel bir şırınga kullanılarak buruna püskürtüldüğünü kaydetti.
Gintsburg, daha önce klinik testlerin 2021 sonunda veya 2022 başlarında başlayabileceğini, aşının 2022’de onaylanmasının beklendiğini söylemişti.

‘Sputnik Light ile ek doz aşı yapılması etkiyi artırıyor’

“Delta virüsü Pfizer aşısı için bir sorun. Delta varyantına karşı etkinlik düzeyi virüsün orijinal varyantına karşı daha önce açıkladıkları kadar değil, etkinliği yarı yarıya düştü, aşağı yukarı yüzde 40-50 düzeyinde. Sputnik V için böyle bir durum söz konusu değil” diyen Gintsburg, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) Pfizer aşısı yaptıranların üçüncü dozda Sputnik Light yaptırması teklifinin bilimsel bir dayanağı olduğunu, bu yöntemle ilk iki dozun etkisinin artırılacağını kaydetti.
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