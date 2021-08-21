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Rusya’da Sputnik Light aşısının 60 yaş üstü kişilerde kullanılmasına izin verildi
Rusya’da Sputnik Light aşısının 60 yaş üstü kişilerde kullanılmasına izin verildi
Rusya Sağlık Bakanlığı uzmanları, Sputnik V aşısının ilk bileşeninden oluşan Sputnik Light aşısının 60 yaş üstü kişilerin aşılanmasına izin verdi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T15:51+0300
2021-08-21T15:51+0300
2021-08-21T15:51+0300
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Rusya Sağlık Bakanlığı Mihail Muraşko, uzmanların 60 yaş üstü kişilere Sputnik Light aşısının yapılmasına izin verdiğini söyledi.Muraşko, Sputnik Light aşısının öncelikle de tekrar aşılamada kullanıldığını belirterek, “Bugün tüm bölgelerde bu aşı var” dedi.Durumu ağır olan kişilerin çoğunun 60 yaş üstü olduğunu belirten Muraşko, Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının da yüzde 85’inin bu yaş grubundan olduğunu ekledi.
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rusya, sputnik light
Rusya’da Sputnik Light aşısının 60 yaş üstü kişilerde kullanılmasına izin verildi
Rusya Sağlık Bakanlığı uzmanları, Sputnik V aşısının ilk bileşeninden oluşan Sputnik Light aşısının 60 yaş üstü kişilerin aşılanmasına izin verdi.
Rusya Sağlık Bakanlığı Mihail Muraşko, uzmanların 60 yaş üstü kişilere Sputnik Light aşısının yapılmasına izin verdiğini söyledi.
Muraşko,
Sputnik Light aşısının öncelikle de tekrar aşılamada kullanıldığını belirterek, “Bugün tüm bölgelerde bu aşı var” dedi.
Durumu ağır olan kişilerin çoğunun 60 yaş üstü olduğunu belirten Muraşko, Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının da yüzde 85’inin bu yaş grubundan olduğunu ekledi.