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Rusya’da yabancı öğrenciler Kovid-19 aşısı olabilecek
Rusya’da yabancı öğrenciler Kovid-19 aşısı olabilecek
Rusya Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Falkov, ülkelerinde koronavirüs aşısı yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin Rusya'da aşı olabileceklerini söyledi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T00:56+0300
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koronavirüs
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Rusya Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin Rusya'da aşı olabileceklerini ve tüm üniversitelerin onlara böyle bir imkan sağlayacağını belirtti.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Falkov, “Henüz aşı olmamış ve aşı olmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilere, bağlı bulundukları Rus üniversiteleri böyle bir imkanı kesinlikle sağlayacaktır” dedi.Ülkelerinde bulunan yabancı öğrencilerin Rusya’daki okullarına dönebileceklerini belirten Bakan, “Hemen hemen tüm Rus üniversiteleri akademik yıla geleneksel formatta başlıyor. Dışişleri Bakanlığı ve İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ile birlikte Koronavirüsle Mücadele Merkezine yabancı ülkelerden gelecek öğrencilere sınırların açılması konusunda başvuruda bulunduk. Gerekli desteği verdiler” diye konuştu.Bakan, Rusya’ya farklı nedenlerle gelemeyen yabancı öğrenciler için uzaktan eğitim için gerekli koşulların sağlanacağını da sözlerine ekledi.
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rusya, aşılama, sputnik v

Rusya’da yabancı öğrenciler Kovid-19 aşısı olabilecek

00:56 21.08.2021
© Sputnik / Илья Питалев / Fotoğraf bankasına girRusya, Moskova, koronavirüs aşısı
Rusya, Moskova, koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Falkov, ülkelerinde koronavirüs aşısı yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin Rusya'da aşı olabileceklerini söyledi.
Rusya Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin Rusya'da aşı olabileceklerini ve tüm üniversitelerin onlara böyle bir imkan sağlayacağını belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Falkov, “Henüz aşı olmamış ve aşı olmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilere, bağlı bulundukları Rus üniversiteleri böyle bir imkanı kesinlikle sağlayacaktır” dedi.
Ülkelerinde bulunan yabancı öğrencilerin Rusya’daki okullarına dönebileceklerini belirten Bakan, “Hemen hemen tüm Rus üniversiteleri akademik yıla geleneksel formatta başlıyor. Dışişleri Bakanlığı ve İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ile birlikte Koronavirüsle Mücadele Merkezine yabancı ülkelerden gelecek öğrencilere sınırların açılması konusunda başvuruda bulunduk. Gerekli desteği verdiler” diye konuştu.
Bakan, Rusya’ya farklı nedenlerle gelemeyen yabancı öğrenciler için uzaktan eğitim için gerekli koşulların sağlanacağını da sözlerine ekledi.
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