https://tr.sputniknews.com/20210821/rusyada-yabanci-ogrenciler-kovid-19-asisi-olabilecek-1048204358.html

Rusya’da yabancı öğrenciler Kovid-19 aşısı olabilecek

Rusya’da yabancı öğrenciler Kovid-19 aşısı olabilecek

Rusya Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Falkov, ülkelerinde koronavirüs aşısı yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin Rusya'da aşı olabileceklerini söyledi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T00:56+0300

2021-08-21T00:56+0300

2021-08-21T00:56+0300

koronavirüs

rusya

aşılama

sputnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/05/1043347435_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_7313605c4623794c6f48fb5cbd0bfb01.jpg

Rusya Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin Rusya'da aşı olabileceklerini ve tüm üniversitelerin onlara böyle bir imkan sağlayacağını belirtti.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Falkov, “Henüz aşı olmamış ve aşı olmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilere, bağlı bulundukları Rus üniversiteleri böyle bir imkanı kesinlikle sağlayacaktır” dedi.Ülkelerinde bulunan yabancı öğrencilerin Rusya’daki okullarına dönebileceklerini belirten Bakan, “Hemen hemen tüm Rus üniversiteleri akademik yıla geleneksel formatta başlıyor. Dışişleri Bakanlığı ve İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ile birlikte Koronavirüsle Mücadele Merkezine yabancı ülkelerden gelecek öğrencilere sınırların açılması konusunda başvuruda bulunduk. Gerekli desteği verdiler” diye konuştu.Bakan, Rusya’ya farklı nedenlerle gelemeyen yabancı öğrenciler için uzaktan eğitim için gerekli koşulların sağlanacağını da sözlerine ekledi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, aşılama, sputnik v