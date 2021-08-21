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https://tr.sputniknews.com/20210821/rusyaya-bagli-mariy-elde-orman-yanginlari-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1048206110.html
Rusya'ya bağlı Mariy El'de orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
Rusya'ya bağlı Mariy El'de orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
Rusya Federasyonu'na bağlı Mariy El Cumhuriyeti'nde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T02:57+0300
2021-08-21T02:57+0300
dünya
rusya
orman yangını
müdahale
acil durum
mariy el
medvedevskiy
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Rusya Federasyonu’na bağlı Mariy El Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Yevstifeyev, orman bölgelerinde acil durum ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.Mariy El Başkanı Yevstifeyev’in internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Belge, cumhuriyet topraklarındaki vatandaşları ve yerleşim yerlerini orman yangınlarından koruma, olası insan kayıplarını önleme, sağlığa yönelik tehditleri ve vatandaşların yaşam aktivitelerine engel olan koşulları ortadan kaldırmayı amaçlıyor" denildi.Acil durum bölgeleri içinde yer alan Medvedevskiy ve Zvenigovskiy bölgeleri yetkililerine, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için tüm araçların seferber edilmesi talimatı verildi.Ayrıca, orman koruma ve yangın söndürme ekipleri dışında, bu iki bölgedeki ormanlara giriş yasağı getirildi.Medvedevskiy bölgesi yetkililerine göre, bölgeye bağlı Studenka ve Sosnoviy Bor köylerinin yanı sıra ormanlara 5 kilometre mesafedeki diğer yerleşim birimlerine yangının yayılması riski bulunuyor.Medvedevskiy Bölgesi'nin ormanlık alanında 19 Ağustos'ta başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle, Sosnoviy Bor, Studenka ve Şap köyü sakinleri ile bu köylerde bulunan sanatoryum ve çocuk kampları tahliye edildi.Yaklaşık 600 hektarlık alanda devam eden yangın söndürme çalışmalarına Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Rusya Savunma Bakanlığı'na ait iki helikopter de katılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210818/rusyada-orman-yanginlariyla-mucadele-icin-dev-bir-zencefilli-kurabiye-ise-alindi-1048133090.html
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rusya, orman yangını, müdahale, acil durum, mariy el, medvedevskiy

Rusya'ya bağlı Mariy El'de orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

02:57 21.08.2021
© Sputnik / Максим БогодвидRusya'nın Mariy El bölgesinde orman yangınları
Rusya'nın Mariy El bölgesinde orman yangınları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Rusya Federasyonu'na bağlı Mariy El Cumhuriyeti'nde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi.
Rusya Federasyonu’na bağlı Mariy El Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Yevstifeyev, orman bölgelerinde acil durum ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
Mariy El Başkanı Yevstifeyev’in internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Belge, cumhuriyet topraklarındaki vatandaşları ve yerleşim yerlerini orman yangınlarından koruma, olası insan kayıplarını önleme, sağlığa yönelik tehditleri ve vatandaşların yaşam aktivitelerine engel olan koşulları ortadan kaldırmayı amaçlıyor" denildi.
Acil durum bölgeleri içinde yer alan Medvedevskiy ve Zvenigovskiy bölgeleri yetkililerine, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için tüm araçların seferber edilmesi talimatı verildi.
Ayrıca, orman koruma ve yangın söndürme ekipleri dışında, bu iki bölgedeki ormanlara giriş yasağı getirildi.
Medvedevskiy bölgesi yetkililerine göre, bölgeye bağlı Studenka ve Sosnoviy Bor köylerinin yanı sıra ormanlara 5 kilometre mesafedeki diğer yerleşim birimlerine yangının yayılması riski bulunuyor.
Medvedevskiy Bölgesi'nin ormanlık alanında 19 Ağustos'ta başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle, Sosnoviy Bor, Studenka ve Şap köyü sakinleri ile bu köylerde bulunan sanatoryum ve çocuk kampları tahliye edildi.
Yaklaşık 600 hektarlık alanda devam eden yangın söndürme çalışmalarına Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Rusya Savunma Bakanlığı'na ait iki helikopter de katılıyor.
Rusya’da Acil Durumlar Bakanlığı’nın Tula bölge idaresi, orman yangınlarının önlenmesi konusunda ders vermesi için dev bir ‘zencefilli kurabiyeyi’ işe aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
Rusya’da orman yangınlarıyla mücadele için dev bir ‘zencefilli kurabiye’ işe alındı
18 Ağustos, 16:50
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