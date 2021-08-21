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Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini bildirdi. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T21:13+0300
2021-08-21T21:13+0300
2021-08-21T21:20+0300
sel
türkiye
afad
kastamonu
karadeniz
sinop
bartın
bartın valiliği
batı karadeniz
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Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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sel, afad, kastamonu, karadeniz, sinop, bartın, bartın valiliği, batı karadeniz
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
21:13 21.08.2021 (güncellendi: 21:20 21.08.2021)
Ayrıntılar geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini bildirdi.
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 10, Sinop’ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16’dır.