Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210821/ses-ve-gaz-fisegi-atabilen-silahlar-hakkindaki-yonetmelikte-degisiklik--1048208674.html
Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki yönetmelikte değişiklik
Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki yönetmelikte değişiklik
Film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların izin işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T10:41+0300
2021-08-21T10:41+0300
türkiye
ses
gaz
silah
film sektörü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044695602_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1b6dc0cf4cf93f867f734a6ea65bfc67.jpg
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, üretilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların kapak takımı, sürgü ile namlu veya gövdesine, toplu tabancalarda ise gövde veya topa, varsa şekli ile marka tescil belgesinde belirtildiği biçimde marka ile modelin yanı sıra çap bilgisi de silinmeyecek şekilde işlenecek.Ayrıca aynı silahların kapak takımı, sürgü ile namlu veya gövdesine, toplu tabancalarda gövde ve topa, Bakanlıkça belirlenen formatta seri numaraları da yine aynı şekilde silinmeyecek şekilde işlenecek. Bu numaralar mükerrer olmayacak şekilde düzenlenecek.Film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların ithalinde de düzenlemeye gidildi.Buna göre, bu tür etkinlikler için geçici ithalat izni Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü üzerine Gümrük İdaresince verilecek. Verilen süre sonunda Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunularak silahlar tekrar ihraç edilebilecek veya Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde (MKE) imha edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Silahların imhası halinde ise Gümrük İdaresine bilgi verilerek geçici ithalat rejiminin ibrası sağlanmış olacak.Ayrıca, film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların satışında, satın alma, yetkilendirme ve izin işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.Bu etkinlikler için kullanılacak silahlarda genel satış amaçlı silah satın alma şartları aranmayacak. Satın alma işlemi sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından süreli olarak izin verilecek ayrıca kullanılacak silahlar için bildirim kartı düzenleme işlemi ise yapılmayacak. Bu süre sonunda izin verilen silahlar MKE'de imha edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek veya ihraç edilecek.Dağıtıcılar, yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamında üretilen ürünleri 1 yıl içerisinde satmak zorunda olacak. Bir yılın sonunda satışı gerçekleştirilmeyen ürünler, MKE'de imha edilmek üzere kolluk birimine teslim edilecek.Üreticilerin, eski yönetmelik kapsamında aldıkları üretim izin belgelerinin geçerliliği ise 3 ay sonra sona erecek. Üreticiler, 3 ayın sonunda satışını yapamadıkları ürünleri de yine MKE'de imha edilmek üzere bağlı bulunulan kolluk birimine teslim edecek.​​​​​​​
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044695602_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bf9881dbbd4302c0df013f715cc711ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ses, gaz, silah, film sektörü

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki yönetmelikte değişiklik

10:41 21.08.2021
© AAtabanca / silah
tabanca / silah - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© AA
Abone ol
Film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların izin işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, üretilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların kapak takımı, sürgü ile namlu veya gövdesine, toplu tabancalarda ise gövde veya topa, varsa şekli ile marka tescil belgesinde belirtildiği biçimde marka ile modelin yanı sıra çap bilgisi de silinmeyecek şekilde işlenecek.
Ayrıca aynı silahların kapak takımı, sürgü ile namlu veya gövdesine, toplu tabancalarda gövde ve topa, Bakanlıkça belirlenen formatta seri numaraları da yine aynı şekilde silinmeyecek şekilde işlenecek. Bu numaralar mükerrer olmayacak şekilde düzenlenecek.
Film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların ithalinde de düzenlemeye gidildi.
Buna göre, bu tür etkinlikler için geçici ithalat izni Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü üzerine Gümrük İdaresince verilecek. Verilen süre sonunda Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunularak silahlar tekrar ihraç edilebilecek veya Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde (MKE) imha edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Silahların imhası halinde ise Gümrük İdaresine bilgi verilerek geçici ithalat rejiminin ibrası sağlanmış olacak.
Ayrıca, film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların satışında, satın alma, yetkilendirme ve izin işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.
Bu etkinlikler için kullanılacak silahlarda genel satış amaçlı silah satın alma şartları aranmayacak. Satın alma işlemi sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından süreli olarak izin verilecek ayrıca kullanılacak silahlar için bildirim kartı düzenleme işlemi ise yapılmayacak. Bu süre sonunda izin verilen silahlar MKE'de imha edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek veya ihraç edilecek.
Dağıtıcılar, yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamında üretilen ürünleri 1 yıl içerisinde satmak zorunda olacak. Bir yılın sonunda satışı gerçekleştirilmeyen ürünler, MKE'de imha edilmek üzere kolluk birimine teslim edilecek.
Üreticilerin, eski yönetmelik kapsamında aldıkları üretim izin belgelerinin geçerliliği ise 3 ay sonra sona erecek. Üreticiler, 3 ayın sonunda satışını yapamadıkları ürünleri de yine MKE'de imha edilmek üzere bağlı bulunulan kolluk birimine teslim edecek.​​​​​​​
201000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:13Bakan Soylu: Yangın ve sel destek hesaplarına yapılan yardım 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştı
11:51Sosyal medya için video çekerken hayatını kaybetti
11:49Kalın: Başkalarının çaresizliği üzerinden haz devşirmek, ticaretini yapmak, işte modern barbarlık
11:31Avcılar'da bir evin elektrik sigortasından yılan çıktı
11:23RTÜK, Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki medya kuruluşlarının üst kurul payı ödemelerini 5 ay öteledi
11:13Ahmet Hakan: Laiklik var olduğu sürece bizde Taliban barınamaz
11:05Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da vaka sayılarında düşüş yaşandı
10:53Bakan Yanık: Sel felaketi sonrasında 1 milyon adedin üzerinde ayni bağış yapıldı
10:49Zaharova: İngiltere, Navalnıy’ın ‘zehirlenmesi’ olayında manipülasyonda bulunduğunu itiraf etti
10:41Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki yönetmelikte değişiklik
10:14Japonya'da yerel yöneticiler, 'tam kapanma' çağrısı yaptı
10:06Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Afganistan’daki durumla ilgili değerlendirme
09:53İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli Silivri'de yakalandı
09:4857 bin personelle Türkiye genelinde yasa dışı bahis operasyonu
09:42Avustralya'da Kovid-19 yasakları protesto edildi
09:32MEB, yüz yüze eğitime ilişkin tedbirleri belirledi
09:22Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta bugün uyandırılacak
09:14Enerjide acele kamulaştırma kararı
09:07Macron’un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu
05:42Fransa’nın Var bölgesindeki yangın 5. gününde kontrol altına alındı