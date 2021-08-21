Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210821/sosyal-medya-icin-video-cekerken-hayatini-kaybetti-1048209794.html
Sosyal medya için video çekerken hayatını kaybetti
Sosyal medya için video çekerken hayatını kaybetti
Esenyurt’ta genç kız sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T11:51+0300
2021-08-21T12:07+0300
yaşam
sosyal medya
tiktok
öldü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1048209853_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c34bf5ee99d38a1908e41ef9355f8529.jpg
Cuma günü saat 19.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde 23 yaşındaki Kübra Doğan 16 yaşındaki kuzenini ziyarete gitti.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre güneşin batışını izlemek ve sosyal medya platformunda yer alan bir uygulamaya video çekmek için çatıya çıkmaya karar verdi. İkili bir süre çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdi. Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istediği esnada plastik panele ayak bastı. Doğanın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1048209853_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_7558894507ff3a679707beebe21e04e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sosyal medya, tiktok, öldü

Sosyal medya için video çekerken hayatını kaybetti

11:51 21.08.2021 (güncellendi: 12:07 21.08.2021)
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ Esenyurt'ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki genç kız, bir sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi
 Esenyurt'ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki genç kız, bir sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ
Abone ol
Esenyurt’ta genç kız sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi.
Cuma günü saat 19.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde 23 yaşındaki Kübra Doğan 16 yaşındaki kuzenini ziyarete gitti.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre güneşin batışını izlemek ve sosyal medya platformunda yer alan bir uygulamaya video çekmek için çatıya çıkmaya karar verdi. İkili bir süre çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdi.
Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istediği esnada plastik panele ayak bastı. Doğanın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü.
Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
003000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:13Bakan Soylu: Yangın ve sel destek hesaplarına yapılan yardım 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştı
11:51Sosyal medya için video çekerken hayatını kaybetti
11:49Kalın: Başkalarının çaresizliği üzerinden haz devşirmek, ticaretini yapmak, işte modern barbarlık
11:31Avcılar'da bir evin elektrik sigortasından yılan çıktı
11:23RTÜK, Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki medya kuruluşlarının üst kurul payı ödemelerini 5 ay öteledi
11:13Ahmet Hakan: Laiklik var olduğu sürece bizde Taliban barınamaz
11:05Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da vaka sayılarında düşüş yaşandı
10:53Bakan Yanık: Sel felaketi sonrasında 1 milyon adedin üzerinde ayni bağış yapıldı
10:49Zaharova: İngiltere, Navalnıy’ın ‘zehirlenmesi’ olayında manipülasyonda bulunduğunu itiraf etti
10:41Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki yönetmelikte değişiklik
10:14Japonya'da yerel yöneticiler, 'tam kapanma' çağrısı yaptı
10:06Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Afganistan’daki durumla ilgili değerlendirme
09:53İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli Silivri'de yakalandı
09:4857 bin personelle Türkiye genelinde yasa dışı bahis operasyonu
09:42Avustralya'da Kovid-19 yasakları protesto edildi
09:32MEB, yüz yüze eğitime ilişkin tedbirleri belirledi
09:22Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta bugün uyandırılacak
09:14Enerjide acele kamulaştırma kararı
09:07Macron’un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu
05:42Fransa’nın Var bölgesindeki yangın 5. gününde kontrol altına alındı