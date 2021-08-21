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Süveyş Kanalı’nı tıkayan Ever Given kanaldan olaysız bir şekilde geçti
Süveyş Kanalı’nı tıkayan Ever Given kanaldan olaysız bir şekilde geçti
Süveyş Kanalı otoritesi yetkilileri geçen mart ayında kanalı geçerken karaya oturarak küresel ticareti aksatan Ever Given konteynır gemisinin, dün Süveyş... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T13:18+0300
2021-08-21T13:21+0300
dünya
ever given
süveyş kanalı
konteyner gemisi
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Kanal otoritesinden yapılan açıklamada, Ever Given gemisine, dün kanalı geçerken 2 römorkör ve kıdemli kanal otoritesi kılavuzlarının eşlik ettiği belirtildi. Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen ve dünyanın en büyük konteynır gemileri arasında olan Ever Given gemisinin, kanalı geçen 26 gemilik bir konvoy içinde olduğu ve Akdeniz’den Kızıldeniz’e olaysız geçtiği belirtildi.Ever Given konteynır gemisi, 23 Mart’ta şiddetli rüzgarlar sebebiyle Süveyş Kanalı’nı geçerken karaya oturmuş ve yüzlerce geminin kanalı geçmesini engelleyerek küresel ticareti aksatmıştı. 6 günlük kurtarma çalışmasının sonucunda gemi tekrar yüzdürülmüş ve gemi sahipleriyle kanal otoritesi arasında olayın sebep olduğu hasara karşılık tazminat anlaşması yapılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210707/suveys-kanalini-tikayan-ever-given-konteyner-gemisi-misirdan-ayriliyor-1044909883.html
https://tr.sputniknews.com/20210325/suveys-kanalini-tikayan-ever-given-petrol-sevkiyatini-ve-kuresel-nakliyeyi-tehlikeye-atti-en-az-150-1044112717.html
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ever given, süveyş kanalı, konteyner gemisi

Süveyş Kanalı’nı tıkayan Ever Given kanaldan olaysız bir şekilde geçti

13:18 21.08.2021 (güncellendi: 13:21 21.08.2021)
© REUTERS / SUEZ CANAL AUTHORITYEver Given
Ever Given - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© REUTERS / SUEZ CANAL AUTHORITY
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Süveyş Kanalı otoritesi yetkilileri geçen mart ayında kanalı geçerken karaya oturarak küresel ticareti aksatan Ever Given konteynır gemisinin, dün Süveyş Kanalı’na geri döndüğünü ve bu sefer olaysız bir şekilde kanalı geçtiğini açıkladı.
Kanal otoritesinden yapılan açıklamada, Ever Given gemisine, dün kanalı geçerken 2 römorkör ve kıdemli kanal otoritesi kılavuzlarının eşlik ettiği belirtildi.
Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen ve dünyanın en büyük konteynır gemileri arasında olan Ever Given gemisinin, kanalı geçen 26 gemilik bir konvoy içinde olduğu ve Akdeniz’den Kızıldeniz’e olaysız geçtiği belirtildi.
Ever Given konteyner gemisi, Mısır - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2021
DÜNYA
Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given konteyner gemisi Mısır'dan ayrılıyor
7 Temmuz, 15:08
Ever Given konteynır gemisi, 23 Mart’ta şiddetli rüzgarlar sebebiyle Süveyş Kanalı’nı geçerken karaya oturmuş ve yüzlerce geminin kanalı geçmesini engelleyerek küresel ticareti aksatmıştı.
6 günlük kurtarma çalışmasının sonucunda gemi tekrar yüzdürülmüş ve gemi sahipleriyle kanal otoritesi arasında olayın sebep olduğu hasara karşılık tazminat anlaşması yapılmıştı.
Ever Given - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2021
DÜNYA
Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, petrol sevkiyatını ve küresel nakliyeyi tehlikeye attı: En az 150 gemi bekliyor
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