Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210821/temasli-olduklarini-trende-ogrenen-bir-aile-karantinaya-alindi-1048205145.html
Temaslı olduklarını trende öğrenen bir aile karantinaya alındı
Temaslı olduklarını trende öğrenen bir aile karantinaya alındı
Doğu Ekspres treniyle yolculuk yapan bir aile, Kovid-19 temaslısı oldukları tespit edilince de Kırıkkale garında indirilip, yurtta karantinaya alındı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T02:01+0300
2021-08-21T02:01+0300
koronavirüs
tren
karantina
doğu ekspresi
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1048205118_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a72bca8e60f2f028c170c894882bdf5.jpg
Doğu Ekspresi treniyle Ankara'dan Sivas'a yolculuk yapan bir ailenin Kovid-19 temaslısı oldukları tespit edildi.Kırıkkale garında indirilen aile, kaçak duruma düşmemek için de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.Yapılan ihbarla İl Salgın Denetim Merkezi’nden ekip sevk edildi. Filyasyon ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde 40 yaşındaki anne C.D., 46 yaşındaki baba M.D. ve 18 yaşındaki çocukları M.D'nin izlenimlerinin devam ettiği anlaşıldı.Karantina ihlali yapan aileye 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir yurtta da karantinaya alındı.'Ankara’da bindik, Kırıkkale’de indirdiler'Filyasyon ekiplerine durumu anlatan M.D., 2 gün önce Ankara’ya trenle geldiklerini belirterek, "Ben 18’inde tren bileti aldım. Sonra işlemlerim bitti benim. Telefonlarımız kapalı sadece anneminki açık. Trende bizim biletlerimiz iptal oldu. Neden olduğunu sorduğumuzda HES koduyla ilgili bir problem var dediler. Ondan sonra temaslı olduğumuzu öğreniyoruz. Ankara’da bindik, Kırıkkale’de indirdiler. Sonra biz yanlış bir işlem yapmayalım diye kaçak olarak bir yere gitmeyelim diye tren garından biz 112’yi aradık" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1048205118_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b0042e1431dd424c71c88e56a3353e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tren, karantina, doğu ekspresi, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Temaslı olduklarını trende öğrenen bir aile karantinaya alındı

02:01 21.08.2021
© İHA / Hasan AyKırıkkale - temaslı - Kovid-19
Kırıkkale - temaslı - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© İHA / Hasan Ay
Abone ol
Doğu Ekspres treniyle yolculuk yapan bir aile, Kovid-19 temaslısı oldukları tespit edilince de Kırıkkale garında indirilip, yurtta karantinaya alındı.
Doğu Ekspresi treniyle Ankara'dan Sivas'a yolculuk yapan bir ailenin Kovid-19 temaslısı oldukları tespit edildi.
Kırıkkale garında indirilen aile, kaçak duruma düşmemek için de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Yapılan ihbarla İl Salgın Denetim Merkezi’nden ekip sevk edildi. Filyasyon ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde 40 yaşındaki anne C.D., 46 yaşındaki baba M.D. ve 18 yaşındaki çocukları M.D'nin izlenimlerinin devam ettiği anlaşıldı.
Karantina ihlali yapan aileye 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir yurtta da karantinaya alındı.

'Ankara’da bindik, Kırıkkale’de indirdiler'

Filyasyon ekiplerine durumu anlatan M.D., 2 gün önce Ankara’ya trenle geldiklerini belirterek, "Ben 18’inde tren bileti aldım. Sonra işlemlerim bitti benim. Telefonlarımız kapalı sadece anneminki açık. Trende bizim biletlerimiz iptal oldu. Neden olduğunu sorduğumuzda HES koduyla ilgili bir problem var dediler. Ondan sonra temaslı olduğumuzu öğreniyoruz. Ankara’da bindik, Kırıkkale’de indirdiler. Sonra biz yanlış bir işlem yapmayalım diye kaçak olarak bir yere gitmeyelim diye tren garından biz 112’yi aradık" ifadelerini kullandı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:29ABD Başkanı Biden, Japonya ve Çin için büyükelçi adaylarını açıkladı
03:20'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
02:57Rusya'ya bağlı Mariy El'de orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
02:41Timsah, çocukların gözü önünde hayvan terbiyecisinin elini ısırdı
02:34ABD, sığınmacıları Meksika’da bekletme uygulamasına geri dönüyor
02:28İngiltere Başbakanı Johnson: Çözüm için Taliban'la çalışabiliriz
02:19CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor, kim doğru '#HalkBiliyor'
02:07Angelina Jolie, Afganistan’daki duruma dikkat çekmek için ilk kez Instagram hesabı açtı
02:01Temaslı olduklarını trende öğrenen bir aile karantinaya alındı
01:33Bakan Ersoy: Afet bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız tekrar yapılandıracaklar
01:30Bakan Pakdemirli: Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
01:24ABD'den FSB Adli Bilimler Enstitüsü'ne 'Navalnıy' yaptırımı
01:09Macron’un Afganistan açıklamalarına tepki olarak, Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu
00:56Rusya’da yabancı öğrenciler Kovid-19 aşısı olabilecek
00:48Bakan Varank: 5G'ye geçişte kendi teknolojimizi kullanmak istiyoruz
00:41ABD, bazı Rus silahlarının ithalatını kısıtladı
00:28Birleşik Arap Emirlikleri, geçici olarak Afganları kabul edecek
00:08Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Naci İnci atandı
DünKüba, iki yerli üretim Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi
DünUluslararası Kızılhaç Komitesi: Yemen'de bu yıl yaklaşık 3 milyon çocuk okula gidemeyecek