https://tr.sputniknews.com/20210821/temasli-olduklarini-trende-ogrenen-bir-aile-karantinaya-alindi-1048205145.html

Temaslı olduklarını trende öğrenen bir aile karantinaya alındı

Temaslı olduklarını trende öğrenen bir aile karantinaya alındı

Doğu Ekspres treniyle yolculuk yapan bir aile, Kovid-19 temaslısı oldukları tespit edilince de Kırıkkale garında indirilip, yurtta karantinaya alındı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T02:01+0300

2021-08-21T02:01+0300

2021-08-21T02:01+0300

koronavirüs

tren

karantina

doğu ekspresi

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Doğu Ekspresi treniyle Ankara'dan Sivas'a yolculuk yapan bir ailenin Kovid-19 temaslısı oldukları tespit edildi.Kırıkkale garında indirilen aile, kaçak duruma düşmemek için de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.Yapılan ihbarla İl Salgın Denetim Merkezi’nden ekip sevk edildi. Filyasyon ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde 40 yaşındaki anne C.D., 46 yaşındaki baba M.D. ve 18 yaşındaki çocukları M.D'nin izlenimlerinin devam ettiği anlaşıldı.Karantina ihlali yapan aileye 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir yurtta da karantinaya alındı.'Ankara’da bindik, Kırıkkale’de indirdiler'Filyasyon ekiplerine durumu anlatan M.D., 2 gün önce Ankara’ya trenle geldiklerini belirterek, "Ben 18’inde tren bileti aldım. Sonra işlemlerim bitti benim. Telefonlarımız kapalı sadece anneminki açık. Trende bizim biletlerimiz iptal oldu. Neden olduğunu sorduğumuzda HES koduyla ilgili bir problem var dediler. Ondan sonra temaslı olduğumuzu öğreniyoruz. Ankara’da bindik, Kırıkkale’de indirdiler. Sonra biz yanlış bir işlem yapmayalım diye kaçak olarak bir yere gitmeyelim diye tren garından biz 112’yi aradık" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tren, karantina, doğu ekspresi, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını