https://tr.sputniknews.com/20210821/tihekten-cocuksuz-restoran-tartismasina-iliskin-aciklama--1048219849.html

TİHEK'ten 'çocuksuz restoran' tartışmasına ilişkin açıklama

TİHEK'ten 'çocuksuz restoran' tartışmasına ilişkin açıklama

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca (TİHEK) birey veya grupların makul gerekçe olmaksızın hizmetten tümüyle hariç tutulmasının evrensel insan hakları... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T23:37+0300

2021-08-21T23:37+0300

2021-08-21T23:37+0300

türkiye

türkiye

çocuk

restoran

türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu (tihek)

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Son dönemde sosyal medyada tartışma konusu olan 'çocuksuz restoran' konseptine ilişkin bir açıklama Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan (TİHEK) geldi.TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde medyada yer alan bazı restoranların çocukları kabul etmemesine yönelik haberlerin yakından takip edildiği belirtildi.Çocukların fiziksel ve ruhsal kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişebilmesinin sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın olduğu aile yapısına ve toplumsal ortama bağlı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu açıdan çocuğun onuru, yaşamı, refahı, gelişimi ve sosyal katılımına saygı duyulmasını içeren "çocuk hakları odaklı bir yaklaşımın" gerekliliğine dikkat çekildi.Açıklamada, Türkiye'nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile Anayasa'nın 41. maddesinde yer alan "çocuğun üstün yararı" ilkesinin devletlere, toplumlara, ailelere ve yetişkinlere yönelik çok sayıda görev ve sorumluluğu içerisinde barındırdığı anımsatıldı.Çocuk Hakları Komitesinin de çocukların eğlence etkinliklerine katılma ve oyun oynama gibi bir dürtüye sahip olduklarını, elverişsiz ortamlarda dahi bunu yapmak için fırsat aradıklarını vurguladığı, bu çerçevede çocukların haklarını en elverişli ölçüde gerçekleştirebilmeleri için sosyal dışlanma, ön yargı veya ayrımcılığa maruz bırakılmamalarını ve bu doğrultuda çocukların gelişen yeteneklerine uygun belirli koşulların sağlanmasını tavsiye ettiği belirtildi.'Evrensel insan hakları ilkeleriyle bağdaşmamaktadır'Makul ve objektif bir gerekçe olmaksızın birey veya grupların hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit biçimde yararlanmasını engelleyen veya zorlaştıran her türlü muamelenin doğrudan ayrımcılık yasağına aykırılık oluşturduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20210820/cocuksuz-restoran-tartismasi-uzmanlar-ne-diyor-1048185148.html

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türkiye, çocuk, restoran, türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu (tihek)