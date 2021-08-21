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Timsah, çocukların gözü önünde hayvan terbiyecisinin elini ısırdı
Timsah, çocukların gözü önünde hayvan terbiyecisinin elini ısırdı
ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Scales & Tails Utah sürüngen çiftliğinde bir timsah, doğum günü partisi sırasında hayvan terbiyecisinin elini ısırdı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
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ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Salt Lake City bulunan Scales &amp; Tails adlı sürüngen çiftliğinde bir timsah, doğum günü partisi sırasında belirlenen alanından atladıktan sonra su tankına geri dönmesini isteyen terbiyecisinin elini küçük çocukların gözü önünde ısırdı. Çocuklara eşlik eden bir adam, hemen müdahale ederek timsahı kontrol etmek için suya atladı. Birkaç saniye sonra adam, terbiyecinin elini serbest bırakmayı başardı. Hayvan terbiyecisinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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abd, utah, timsah

Timsah, çocukların gözü önünde hayvan terbiyecisinin elini ısırdı

02:41 21.08.2021
CC0 / / Timsah
Timsah - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
CC0 / /
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ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Scales & Tails Utah sürüngen çiftliğinde bir timsah, doğum günü partisi sırasında hayvan terbiyecisinin elini ısırdı.
ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Salt Lake City bulunan Scales & Tails adlı sürüngen çiftliğinde bir timsah, doğum günü partisi sırasında belirlenen alanından atladıktan sonra su tankına geri dönmesini isteyen terbiyecisinin elini küçük çocukların gözü önünde ısırdı.
Çocuklara eşlik eden bir adam, hemen müdahale ederek timsahı kontrol etmek için suya atladı.
Birkaç saniye sonra adam, terbiyecinin elini serbest bırakmayı başardı. Hayvan terbiyecisinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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