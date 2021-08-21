https://tr.sputniknews.com/20210821/timsah-cocuklarin-gozu-onunde-hayvan-terbiyecisinin-elini-isirdi-1048205968.html

Timsah, çocukların gözü önünde hayvan terbiyecisinin elini ısırdı

Timsah, çocukların gözü önünde hayvan terbiyecisinin elini ısırdı

ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Scales & Tails Utah sürüngen çiftliğinde bir timsah, doğum günü partisi sırasında hayvan terbiyecisinin elini ısırdı. 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T02:41+0300

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yaşam

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utah

timsah

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ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Salt Lake City bulunan Scales & Tails adlı sürüngen çiftliğinde bir timsah, doğum günü partisi sırasında belirlenen alanından atladıktan sonra su tankına geri dönmesini isteyen terbiyecisinin elini küçük çocukların gözü önünde ısırdı. Çocuklara eşlik eden bir adam, hemen müdahale ederek timsahı kontrol etmek için suya atladı. Birkaç saniye sonra adam, terbiyecinin elini serbest bırakmayı başardı. Hayvan terbiyecisinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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abd, utah, timsah