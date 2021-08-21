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https://tr.sputniknews.com/20210821/toyota-fransadaki-uretimini-de-durduruyor-1048207215.html
Toyota, Fransa'daki üretimini de durduruyor
Toyota, Fransa'daki üretimini de durduruyor
Toyota, Kovid-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerin tedarikinde yaşanan sorunun ardından Fransa'nın Onnaing kentindeki tesisinde üretimi 2 hafta süreyle... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T05:18+0300
2021-08-21T05:18+0300
ekonomi
otomotiv
üretim
toyota
kovid-19
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Toyota'nın Fransa'daki sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Onnaing'deki tesiste 23 Ağustos'ta başlaması planlanan üretim, Kovid-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerin tedarikinde yaşanan sorun sebebiyle 6 Eylül'e ertelendi.Toyota Yaris'in üretildiği tesiste çalışan 5 bin personelden 4 bin 500'ünün bu süreçte geçici olarak işe ara vermesi gerekirken,söz konusu personel bu süre zarfında maaşlarının yüzde 84'ünü alacak.Japonya'daki 27 üretim bandı da geçici olarak durdurulacakToyota'dan daha önce yapılan açıklamada, Japonya'da yaşanan çip tedarik sorunu nedeniyle firmanın ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici olarak durduracağı duyurulmuştu.Açıklamada, bu uygulamanın, daha önce açıklanan aylık üretim oranlarında yüzde 40 düşüşe neden olacağı bildirilmişti.
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otomotiv, üretim, toyota, kovid-19

Toyota, Fransa'daki üretimini de durduruyor

05:18 21.08.2021
© REUTERS / Edgar SuToyota
Toyota - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© REUTERS / Edgar Su
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Toyota, Kovid-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerin tedarikinde yaşanan sorunun ardından Fransa'nın Onnaing kentindeki tesisinde üretimi 2 hafta süreyle durduracak.
Toyota'nın Fransa'daki sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Onnaing'deki tesiste 23 Ağustos'ta başlaması planlanan üretim, Kovid-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerin tedarikinde yaşanan sorun sebebiyle 6 Eylül'e ertelendi.
Toyota Yaris'in üretildiği tesiste çalışan 5 bin personelden 4 bin 500'ünün bu süreçte geçici olarak işe ara vermesi gerekirken,söz konusu personel bu süre zarfında maaşlarının yüzde 84'ünü alacak.

Japonya'daki 27 üretim bandı da geçici olarak durdurulacak

Toyota'dan daha önce yapılan açıklamada, Japonya'da yaşanan çip tedarik sorunu nedeniyle firmanın ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici olarak durduracağı duyurulmuştu.
Açıklamada, bu uygulamanın, daha önce açıklanan aylık üretim oranlarında yüzde 40 düşüşe neden olacağı bildirilmişti.
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