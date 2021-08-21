https://tr.sputniknews.com/20210821/yeni-tehlikenin-adi-asya-kaplan-sivrisinegi-1048210233.html

Yeni tehlikenin adı: Asya kaplan sivrisineği

Yeni tehlikenin adı: Asya kaplan sivrisineği

Başta alerjik reaksiyonlar olmak üzere Dang Ateşi, Batı Nil, Sarı Humma, Zika ve Chikungunya virüslerine neden olan ‘Asya kaplan sivrisineği’nin İstanbul’un... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T12:35+0300

2021-08-21T12:35+0300

2021-08-21T12:35+0300

yaşam

istanbul

sivrisinek

asya kaplan sivrisineği

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Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan yangın, sel, kuraklık risklerinin yanı sıra halk sağlığı için önemli bir tehdit daha kapıya dayandı.NTV'nin aktardığı haberde uzmanlar, alerjik reaksiyonlar başta olmak üzere Dang Ateşi, Batı Nil, Sarı Humma, Zika ve Chikungunya virüslerine neden olan “Asya kaplan sivrisineği” türünün, İstanbul’un yerleşik türleri arasına girdiğini açıkladı.Uzak Doğu orijinli Asya kaplan sivrisineği, uluslararası taşımacılık ve ticari faaliyetler sırasında önce İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan’a taşındı. Küresel iklim değişikliğine bağlı yağış ve nem dengesinin iyice bozulmasıyla özellikle son beş yıllık dönemde Marmara kıyıları, Trakya ve Gürcistan kıyılarından Giresun’a uzanan sahil şeridinde de görülen öldürücü Asya kaplan sivrisineği, son iki yıldır İstanbul’un sulak yerlerinde çoğalmaya başladı.Geçtiğimiz yaz dönemine kadar kentin sulak ve yeşil alanlarını mesken tutan öldürücü Asya kaplan sivrisineğinin, artık megakentin yerleşik sinek türü haline geldiği ve önümüzdeki dönemde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, Milliyet gazetesinden Mert İnan'a yaptığı açıklamada, Asya kaplan sivrisineği sorununun ciddiye alınması gerektiğini vurgularken şunları söyledi:

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istanbul, sivrisinek, asya kaplan sivrisineği