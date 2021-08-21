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Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı
Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kamyonet sürücüsü, yolda yatan sokak köpeğine çarptıktan sonra kaçtı. Köpeğin kalça kemikleri kırılırken, sürücünün... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T23:52+0300
2021-08-21T23:52+0300
türkiye
mersin
tarsus
köpek
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Tarsus'ta yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yol ortasında yatan sokak köpeğine çarparak, kaçtı. Kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar durumu Mersin Hayvan Bakım Barınağı'na bildirdi.Kısa sürede bölgeye gelen görevliler, yaralı köpeği ambulansla barınağa götürdü.Köpeğin kalça kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri ise sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20200704/otomobil-tarafindan-ezilerek-hayatini-kaybeden-kopegin-annesi-konustu-ceza-almasini-istiyorum-1042386888.html
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mersin, tarsus, köpek, kamyonet

Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı

23:52 21.08.2021
© DHAYolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı
Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
© DHA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kamyonet sürücüsü, yolda yatan sokak köpeğine çarptıktan sonra kaçtı. Köpeğin kalça kemikleri kırılırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tarsus'ta yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yol ortasında yatan sokak köpeğine çarparak, kaçtı.
Kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar durumu Mersin Hayvan Bakım Barınağı'na bildirdi.
Kısa sürede bölgeye gelen görevliler, yaralı köpeği ambulansla barınağa götürdü.
Köpeğin kalça kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri ise sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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