Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210821/yolda-yatan-kopegi-kamyonetle-ezip-kacti-1048220039.html
Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı
Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kamyonet sürücüsü, yolda yatan sokak köpeğine çarptıktan sonra kaçtı. Köpeğin kalça kemikleri kırılırken, sürücünün... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T23:52+0300
2021-08-21T23:52+0300
2021-08-21T23:52+0300
türkiye
mersin
tarsus
köpek
kamyonet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1048220014_0:690:2000:1815_1920x0_80_0_0_6b1a3c87cd2da101d3f2e1425c0853a5.jpg
Tarsus'ta yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yol ortasında yatan sokak köpeğine çarparak, kaçtı. Kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar durumu Mersin Hayvan Bakım Barınağı'na bildirdi.Kısa sürede bölgeye gelen görevliler, yaralı köpeği ambulansla barınağa götürdü.Köpeğin kalça kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri ise sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20200704/otomobil-tarafindan-ezilerek-hayatini-kaybeden-kopegin-annesi-konustu-ceza-almasini-istiyorum-1042386888.html
türkiye
mersin
tarsus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1048220014_0:503:2000:2003_1920x0_80_0_0_5be9b9c5150d7a13928abca0ed9d2b64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mersin, tarsus, köpek, kamyonet
Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kamyonet sürücüsü, yolda yatan sokak köpeğine çarptıktan sonra kaçtı. Köpeğin kalça kemikleri kırılırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tarsus'ta yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yol ortasında yatan sokak köpeğine
çarparak
, kaçtı.
Kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar durumu Mersin Hayvan Bakım Barınağı'na bildirdi.
Kısa sürede bölgeye gelen görevliler, yaralı köpeği ambulansla barınağa götürdü.
Köpeğin kalça kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri ise sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.