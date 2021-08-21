https://tr.sputniknews.com/20210821/yolda-yatan-kopegi-kamyonetle-ezip-kacti-1048220039.html

Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı

Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kamyonet sürücüsü, yolda yatan sokak köpeğine çarptıktan sonra kaçtı. Köpeğin kalça kemikleri kırılırken, sürücünün... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T23:52+0300

2021-08-21T23:52+0300

2021-08-21T23:52+0300

türkiye

mersin

tarsus

köpek

kamyonet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1048220014_0:690:2000:1815_1920x0_80_0_0_6b1a3c87cd2da101d3f2e1425c0853a5.jpg

Tarsus'ta yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yol ortasında yatan sokak köpeğine çarparak, kaçtı. Kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar durumu Mersin Hayvan Bakım Barınağı'na bildirdi.Kısa sürede bölgeye gelen görevliler, yaralı köpeği ambulansla barınağa götürdü.Köpeğin kalça kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri ise sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20200704/otomobil-tarafindan-ezilerek-hayatini-kaybeden-kopegin-annesi-konustu-ceza-almasini-istiyorum-1042386888.html

türkiye

mersin

tarsus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mersin, tarsus, köpek, kamyonet