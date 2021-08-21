https://tr.sputniknews.com/20210821/yurtdisindan-gelen-15-milyondan-fazla-turk-vatandasi-tatilini-turkiyede-gecirdi-1048215132.html

Yurtdışından gelen 1,5 milyondan fazla Türk vatandaşı tatilini Türkiye'de geçirdi

Yurtdışından gelen 1,5 milyondan fazla Türk vatandaşı tatilini Türkiye'de geçirdi

Yurt dışından gelen 1 milyon 687 bin 527 gurbetçi, tatillerini memleketlerinde geçirdi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T18:38+0300

2021-08-21T18:38+0300

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türkiye

türkiye

sınır

gurbetçi

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Yurt dışından gelen 1 milyon 687 bin 527 Türk vatandaşı tatillerini memleketlerinde geçirdi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1 Haziran'dan bu yana Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 milyon 269 bin 781 Türk vatandaşı ülkeye giriş yaptı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan aileleriyle birlikte 185 bin 554, İpsala Sınır Kapısı'ndan 118 bin 184, Dereköy Sınır Kapısı'ndan 110 bin 56 ve Pazarkule Sınır Kapısı'ndan 3 bin 952 gurbetçi Türkiye'ye geldi. 1 Haziran'dan bu yana toplam 1 milyon 687 bin 527 gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarından geçerek araçlarıyla yaşadıkları ülkelere dönmeye devam ediyor.

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türkiye, sınır, gurbetçi