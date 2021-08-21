https://tr.sputniknews.com/20210821/zaharova-ingiltere-navalniyin-zehirlenmesi-olayinda-manipulasyonda-bulundugunu-itiraf-etti-1048208828.html
Zaharova: İngiltere, Navalnıy’ın ‘zehirlenmesi’ olayında manipülasyonda bulunduğunu itiraf etti
Zaharova: İngiltere, Navalnıy’ın ‘zehirlenmesi’ olayında manipülasyonda bulunduğunu itiraf etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere’nin Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy’ın zehirlendiği ve bunun arkasında Rusya’nın olduğu... 21.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-21T10:49+0300
2021-08-21T10:49+0300
2021-08-21T10:49+0300
dünya
rusya
mariya zaharova
aleksey navalnıy
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Zaharova, Telegram hesabından İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın “Navalnıy’ın bir yıl önce korkunç biçimde zehirlenmesinden bu yana, İngiltere bu insanlık dışı olaya karşı verilen uluslararası yanıtın koordinasyonunda öncü rol oynadı" açıklamasını değerlendirdi.Zaharova, şunları söyledi: ‘Suçlamaları kanıtla desteklemeleri gerektiği yönündeki çağrılarımız gözardı ediliyor’İngiltere’nin Navalnıy’ın zehirlendiği yönündeki iddialar yüzünden 7 Rus vatandaşını yaptırım listesine dahil etmesiyle ilgili de yorumda bulunan Zaharova, “Rusya, İngiltere ve partnerlerine birçok kez suçlamalarını kanıtla desteklemeleri çağrısı yaptı. Ancak bu çağrıları görmezden gelmeye devam ediyorlar” açıklamasını yaptı.Yaptırımları gayrimeşru bir araç olarak nitelendiren Zaharova, “Rusya uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda kimyasal silahlarını imha etti. Ancak bu NATO ülkeleri için söylenemez, sözgelimi ABD için” ifadelerini kullandı.İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) Aleksey Aleksandrov, Vladimir Pinyaev, İvan Osipov, Vladimir Bogdanov, Kirill Vasilyev, Stanislav Makşakov ve Aleksey Sedov yaptırım listesine dahil edildi.
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rusya, mariya zaharova, aleksey navalnıy
Zaharova: İngiltere, Navalnıy’ın ‘zehirlenmesi’ olayında manipülasyonda bulunduğunu itiraf etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere’nin Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy’ın zehirlendiği ve bunun arkasında Rusya’nın olduğu iddialarıyla ilgili manipülasyonda bulunduğunu itiraf ettiğini söyledi.
Zaharova, Telegram hesabından İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın “Navalnıy’ın bir yıl önce korkunç biçimde zehirlenmesinden bu yana, İngiltere bu insanlık dışı olaya karşı verilen uluslararası yanıtın koordinasyonunda öncü rol oynadı" açıklamasını değerlendirdi.
Zaharova, şunları söyledi:
“Londra böylelikle Navalnıy’ın zehirlenmesi hikayesiyle ilgili manipülasyonda bulunduğunu itiraf etti. Bu efsane çok uzun zaman önce, Litvinenko’nun zehirlenmesiyle ilgili belgelerin gizlenmesiyle, sonra da Skripal’in sözde zehirlenmesi olayıyla başladı. Ardından da birdenbire intihar eden eski bir İngiliz askerinin yönettiği Beyaz Miğferler’in kimyasal silah provokasyonları gerçekleşti. Şimdi de İngiliz Bakan, Berlin’e giden bir hasta üzerinden aktif bir oyun oynandığını itiraf ediyor.”
‘Suçlamaları kanıtla desteklemeleri gerektiği yönündeki çağrılarımız gözardı ediliyor’
İngiltere’nin Navalnıy’ın zehirlendiği yönündeki iddialar yüzünden 7 Rus vatandaşını yaptırım listesine dahil etmesiyle ilgili de yorumda bulunan Zaharova, “Rusya, İngiltere ve partnerlerine birçok kez suçlamalarını kanıtla desteklemeleri çağrısı yaptı. Ancak bu çağrıları görmezden gelmeye devam ediyorlar” açıklamasını yaptı.
Yaptırımları gayrimeşru bir araç olarak nitelendiren Zaharova, “Rusya uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda kimyasal silahlarını imha etti. Ancak bu NATO ülkeleri için söylenemez, sözgelimi ABD için” ifadelerini kullandı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) Aleksey Aleksandrov, Vladimir Pinyaev, İvan Osipov, Vladimir Bogdanov, Kirill Vasilyev, Stanislav Makşakov ve Aleksey Sedov yaptırım listesine dahil edildi.