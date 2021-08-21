https://tr.sputniknews.com/20210821/zaharova-ingiltere-navalniyin-zehirlenmesi-olayinda-manipulasyonda-bulundugunu-itiraf-etti-1048208828.html

Zaharova: İngiltere, Navalnıy’ın ‘zehirlenmesi’ olayında manipülasyonda bulunduğunu itiraf etti

Zaharova: İngiltere, Navalnıy’ın ‘zehirlenmesi’ olayında manipülasyonda bulunduğunu itiraf etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere’nin Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy’ın zehirlendiği ve bunun arkasında Rusya’nın olduğu... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T10:49+0300

2021-08-21T10:49+0300

2021-08-21T10:49+0300

dünya

rusya

mariya zaharova

aleksey navalnıy

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Zaharova, Telegram hesabından İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın “Navalnıy’ın bir yıl önce korkunç biçimde zehirlenmesinden bu yana, İngiltere bu insanlık dışı olaya karşı verilen uluslararası yanıtın koordinasyonunda öncü rol oynadı" açıklamasını değerlendirdi.Zaharova, şunları söyledi: ‘Suçlamaları kanıtla desteklemeleri gerektiği yönündeki çağrılarımız gözardı ediliyor’İngiltere’nin Navalnıy’ın zehirlendiği yönündeki iddialar yüzünden 7 Rus vatandaşını yaptırım listesine dahil etmesiyle ilgili de yorumda bulunan Zaharova, “Rusya, İngiltere ve partnerlerine birçok kez suçlamalarını kanıtla desteklemeleri çağrısı yaptı. Ancak bu çağrıları görmezden gelmeye devam ediyorlar” açıklamasını yaptı.Yaptırımları gayrimeşru bir araç olarak nitelendiren Zaharova, “Rusya uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda kimyasal silahlarını imha etti. Ancak bu NATO ülkeleri için söylenemez, sözgelimi ABD için” ifadelerini kullandı.İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) Aleksey Aleksandrov, Vladimir Pinyaev, İvan Osipov, Vladimir Bogdanov, Kirill Vasilyev, Stanislav Makşakov ve Aleksey Sedov yaptırım listesine dahil edildi.

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rusya, mariya zaharova, aleksey navalnıy