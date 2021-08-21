https://tr.sputniknews.com/20210821/zaharova-ispanyanin-rus-gemilerinin-septe-limanina-girisine-izin-vermemesi-sasirtici-1048216796.html

Zaharova: İspanya’nın Rus gemilerinin Septe limanına girişine izin vermemesi şaşırtıcı

Zaharova: İspanya’nın Rus gemilerinin Septe limanına girişine izin vermemesi şaşırtıcı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İspanya’nın Rus gemilerinin Septe limanına girişine izin vermemesinin Moskova’yı şaşırttığını, bu adımın iki... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T20:21+0300

2021-08-21T20:21+0300

2021-08-21T20:22+0300

rusya

nato

ispanya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

gemi

septe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/1044761636_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cbff61abdd15653840e93fe30e843710.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Zaharova, “İlgili İspanyol makamlarının Rusya donanmasının Kuzey Filosu’ndan gemilerin Septe kentinde limana girişine izin vermemesini şaşkınlıkla karşıladık. Bu durum özellikle de Rus savaş gemilerinin İspanya limanlarına girişleri konusundaki olumlu etkileşim göz önünde bulundurulduğunda tuhaf görünüyor” ifadelerini kullandı.Zaharova ayrıca, “Bu adımın iki ülke arasında 2009 yılında imzalanan stratejik ortaklık deklarasyonunun ruhuna, aynı zamanda son yıllarda yapıcı bir şekilde gelişen Rusya-İspanya etkileşimine aykırı olduğu şüphesiz” açıklamasını yaptı.İspanyol yetkililerin konuyu ülkenin basın kuruluşlarına sızmasına izin vermesinin de şaşırtıcı olduğunu belirten Zaharova, “Görünüşe göre bu şekilde NATO üyesi ülkeler arasında 2022’de Madrid’de gerçekleştirilecek zirveye hazırlıklar sırasında İttifak’ın Rusofobik kanadıyla uyum içinde olduklarını göstermek istiyorlar” ifadelerine yer verdi.Rusya ve İspanya arasında, Rus savaş gemilerinin gıda ve yakıt ikmali için İspanya’nın limanlarına girebilmesi yönünde bir anlaşma bulunuyor. Ancak önceki günlerde İspanya Dışişleri Bakanlığı’nın gemilerin girişine izin vermemesi nedeniyle Akdeniz’e sefer yapan gemiler, İspanya limanlara girmeden geçmek zorunda kalmıştı.

rusya

ispanya

septe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, nato, ispanya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, gemi, septe