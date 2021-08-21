Zaharova: İspanya’nın Rus gemilerinin Septe limanına girişine izin vermemesi şaşırtıcı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Zaharova, “İlgili İspanyol makamlarının Rusya donanmasının Kuzey Filosu’ndan gemilerin Septe kentinde limana girişine izin vermemesini şaşkınlıkla karşıladık. Bu durum özellikle de Rus savaş gemilerinin İspanya limanlarına girişleri konusundaki olumlu etkileşim göz önünde bulundurulduğunda tuhaf görünüyor” ifadelerini kullandı.Zaharova ayrıca, “Bu adımın iki ülke arasında 2009 yılında imzalanan stratejik ortaklık deklarasyonunun ruhuna, aynı zamanda son yıllarda yapıcı bir şekilde gelişen Rusya-İspanya etkileşimine aykırı olduğu şüphesiz” açıklamasını yaptı.İspanyol yetkililerin konuyu ülkenin basın kuruluşlarına sızmasına izin vermesinin de şaşırtıcı olduğunu belirten Zaharova, “Görünüşe göre bu şekilde NATO üyesi ülkeler arasında 2022’de Madrid’de gerçekleştirilecek zirveye hazırlıklar sırasında İttifak’ın Rusofobik kanadıyla uyum içinde olduklarını göstermek istiyorlar” ifadelerine yer verdi.Rusya ve İspanya arasında, Rus savaş gemilerinin gıda ve yakıt ikmali için İspanya’nın limanlarına girebilmesi yönünde bir anlaşma bulunuyor. Ancak önceki günlerde İspanya Dışişleri Bakanlığı’nın gemilerin girişine izin vermemesi nedeniyle Akdeniz’e sefer yapan gemiler, İspanya limanlara girmeden geçmek zorunda kalmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İspanya’nın Rus gemilerinin Septe limanına girişine izin vermemesinin Moskova’yı şaşırttığını, bu adımın iki ülke arasındaki partnerlik deklarasyonuna aykırı olduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Zaharova, “İlgili İspanyol makamlarının Rusya donanmasının Kuzey Filosu’ndan gemilerin Septe kentinde limana girişine izin vermemesini şaşkınlıkla karşıladık. Bu durum özellikle de Rus savaş gemilerinin İspanya limanlarına girişleri konusundaki olumlu etkileşim göz önünde bulundurulduğunda tuhaf görünüyor” ifadelerini kullandı.
Zaharova ayrıca, “Bu adımın iki ülke arasında 2009 yılında imzalanan stratejik ortaklık deklarasyonunun ruhuna, aynı zamanda son yıllarda yapıcı bir şekilde gelişen Rusya-İspanya etkileşimine aykırı olduğu şüphesiz” açıklamasını yaptı.
İspanyol yetkililerin konuyu ülkenin basın kuruluşlarına sızmasına izin vermesinin de şaşırtıcı olduğunu belirten Zaharova, “Görünüşe göre bu şekilde NATO üyesi ülkeler arasında 2022’de Madrid’de gerçekleştirilecek zirveye hazırlıklar sırasında İttifak’ın Rusofobik kanadıyla uyum içinde olduklarını göstermek istiyorlar” ifadelerine yer verdi.
Rusya ve İspanya arasında, Rus savaş gemilerinin gıda ve yakıt ikmali için İspanya’nın limanlarına girebilmesi yönünde bir anlaşma bulunuyor. Ancak önceki günlerde İspanya Dışişleri Bakanlığı’nın gemilerin girişine izin vermemesi nedeniyle Akdeniz’e sefer yapan gemiler, İspanya limanlara girmeden geçmek zorunda kalmıştı.