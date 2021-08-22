Elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor

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Ardahan’ın Göle ilçesinde iki arkadaşın her gün elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor. Karga ile iki arkadaşın dostluğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.