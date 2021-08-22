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Elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor
Elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor
Ardahan’ın Göle ilçesinde iki arkadaşın her gün elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor. Karga ile iki arkadaşın dostluğunu görenler... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T16:18+0300
2021-08-22T16:18+0300
2021-08-22T16:19+0300
ardahan
karga
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Elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor 16:18 22.08.2021 (güncellendi: 16:19 22.08.2021)
Ardahan’ın Göle ilçesinde iki arkadaşın her gün elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor. Karga ile iki arkadaşın dostluğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
© İHA / YUSUF GÜLTEKİN
Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşayan Coşar Efe Atalay ve Akın Daş, acıktığında yanlarına gelen karga ile dost oldu.
Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşayan Coşar Efe Atalay ve Akın Daş, acıktığında yanlarına gelen karga ile dost oldu.
© İHA / YUSUF GÜLTEKİN
İki arkadaş her gün elleriyle kargayı besliyor.
İki arkadaş her gün elleriyle kargayı besliyor.
© İHA / YUSUF GÜLTEKİN
İki arkadaşın karga ile olan dostluğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
İki arkadaşın karga ile olan dostluğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
© İHA / YUSUF GÜLTEKİN
Karga, Atalay ve Daş’ın bir an olsun yanından ayrılmıyor.
Karga, Atalay ve Daş’ın bir an olsun yanından ayrılmıyor.
© İHA / YUSUF GÜLTEKİN
Atalay, “Acıktıkça yanımıza gelen karganın karnını doyururuz. Karnını doyurduktan ve suyunu içtikten sonra uçar. Günde 5-6 sefer gelip ihtiyaçlarını giderir. Gece nerede bilmiyoruz. Küçükken evcilleştirdik. Bize alıştı” diye konuştu.
Atalay, “Acıktıkça yanımıza gelen karganın karnını doyururuz. Karnını doyurduktan ve suyunu içtikten sonra uçar. Günde 5-6 sefer gelip ihtiyaçlarını giderir. Gece nerede bilmiyoruz. Küçükken evcilleştirdik. Bize alıştı” diye konuştu.