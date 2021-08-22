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Esenyurt'ta sosyal medya için video çekerken çatıdan düşen Kübra Doğan'ın cenazesi toprağa verildi
22:45 22.08.2021 (güncellendi: 22:51 22.08.2021)
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ Esenyurt'ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki genç kız, bir sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, video çekmek için çıktığı binanın çatısından apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan'ın cenazesi Mardin'de toprağa verildi.
İstanbul'dan karayoluyla Mardin'in Midyat ilçesine getirilen 23 yaşındaki Kübra Doğan'ın cenazesi, Gölcük Mahallesi'nde bulunan Kalo Asri Mezarlığı'na getirildi.
Doğan'ın cenazesi, namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Sultaniye Mahallesi 617. Sokak'ta dün, misafir olarak evinde kaldığı akrabasıyla sosyal medyaya video çekmek için çatıya çıkan Kübra Doğan, inerken apartman boşluğuna düşmüş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Genç kızın düşme anı, akrabasının cep telefonu kamerası tarafından kaydedilmişti.
İstanbul'da 23 yaşındaki Kübra Doğan sosyal medya için video çekerken 50 metreden aşağı düşerek hayatını kaybetti https://t.co/ag4a41ujFA pic.twitter.com/JWjmeKOkBq— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 21, 2021