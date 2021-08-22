https://tr.sputniknews.com/20210822/abd-baskani-biden-abu-dabi-veliaht-prensi-muhammed-bin-zayid-ile-telefonda-afganistani-gorustu-1048223140.html
ABD Başkanı Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefonda Afganistan'ı görüştü
ABD Başkanı Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefonda Afganistan'ı görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefon görüşmesinde Afganistan'dan tahliyeleri görüştü. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T06:02+0300
2021-08-22T06:02+0300
2021-08-22T06:03+0300
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abd
afganistan
joe biden
abu dabi
birleşik arap emirlikleri (bae)
abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Veliaht Prense Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BEA) Afganistan'ın başkenti Kabil'den devam eden tahliyelere desteği nedeniyle teşekkür etti.Görüşmede iki lider bölgesel ve küresel sorunlarla mücadelede birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldı.Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile de Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Biden görüşmede, İspanya'nın Kabil'den tahliye edilen Afganlara geçici ev sahipliği yapması ve Afgan kadın ve kız çocuklarına destek olma konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle Sánchez 'e şükranları iletti.
abd
afganistan
abu dabi
birleşik arap emirlikleri (bae)
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abd, afganistan, joe biden, abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan
ABD Başkanı Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefonda Afganistan'ı görüştü
06:02 22.08.2021 (güncellendi: 06:03 22.08.2021)
ABD Başkanı Joe Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefon görüşmesinde Afganistan'dan tahliyeleri görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Veliaht Prense Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BEA) Afganistan'ın başkenti Kabil'den devam eden tahliyelere desteği nedeniyle teşekkür etti.
Görüşmede iki lider bölgesel ve küresel sorunlarla mücadelede birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldı.
Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile de Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Biden görüşmede, İspanya'nın Kabil'den tahliye edilen Afganlara geçici ev sahipliği yapması ve Afgan kadın ve kız çocuklarına destek olma konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle Sánchez 'e şükranları iletti.