Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Çok sayıda ülkenin lideriyle birlikte çalışıyoruz
23:31 22.08.2021 (güncellendi: 23:50 22.08.2021)
© REUTERS / Jonathan ErnstJoe Biden
© REUTERS / Jonathan Ernst
ABD Başkanı Joe Biden Afganistan konulu basın toplantısında konuştu.
Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Kabil'den kalkan uçaklar doğrudan ABD'ye gelmiyor, önce geçiş ülkelerindeki ABD üslerine iniyorlar.
Denetim gerçekleştikten sonra 20 yıldır bize yardım eden Afganları ABD'deki yeni evlerine yerleştiriyoruz.
Çok sayıda ülkenin lideriyle birlikte çalışıyoruz.
30 saat içinde 11 bin kişi Afganistan'dan çıkarıldı. Önceliğimiz Amerikan vatandaşlarını güvenli bir şekilde Afganistan'dan çıkarmaktır.
Şunu göz ardı edemeyiz, terörizm tüm dünyaya yayıldı. Bizim de daha fazla tehlike oluşturan yerlere odaklanmamız gerekiyor. Bu (çekilme) bittiğinde Amerikan halkı benim bunu neden yaptığımı anlayacak. Taliban'ın temel bir karar alması gerekiyor. Taliban halkını birleştirip refahını sağlayacak mı, ki yüzyıllardır hiçbir grup bunu yapmadı, eğer bunu yapmak isterse ekonomik, ticari desteğe ihtiyacı olacak.
Taliban meşruiyet arıyor. Bunu göreceğiz. Diplomatik varlığımızı oradan çekmememizi istediler. Taliban şimdiye dek ABD askerlerine karşı güç kullanmadılar, sözlerine riayet ettiler. Söylediklerini gerçekleştirecekler mi göreceğiz. Afganistan'dan şimdi çıkmazsak ne zaman çıkacağız?