ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Çok sayıda ülkenin lideriyle birlikte çalışıyoruz

Şunu göz ardı edemeyiz, terörizm tüm dünyaya yayıldı. Bizim de daha fazla tehlike oluşturan yerlere odaklanmamız gerekiyor. Bu (çekilme) bittiğinde Amerikan halkı benim bunu neden yaptığımı anlayacak. Taliban'ın temel bir karar alması gerekiyor. Taliban halkını birleştirip refahını sağlayacak mı, ki yüzyıllardır hiçbir grup bunu yapmadı, eğer bunu yapmak isterse ekonomik, ticari desteğe ihtiyacı olacak.