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ABD'nin Tennessee eyaletinde sel: 10 ölü var, 31 kişi kayıp
ABD'nin Tennessee eyaletinde sel: 10 ölü var, 31 kişi kayıp
ABD'nin doğu eyaleti Tennessee'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi kayboldu. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T11:28+0300
2021-08-22T11:28+0300
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Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan (TEMA) yapılan açıklamada, eyaletin birçok bölgesinde şiddetli yağışların sellere neden olduğu belirtildi. Humphreys Polis Şefi Chris Davis, yaptığı açıklamada, sellerde 2’si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini, ekiplerin kayıp 31 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. TEMA’nın açıklamasında seller nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığı belirtilerek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi. Sellerden etkilenen bölgelere helikopter ve yardım ekipleri sevk edildi.
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abd, tennessee, sel

ABD'nin Tennessee eyaletinde sel: 10 ölü var, 31 kişi kayıp

11:28 22.08.2021
© AP Photo / Mike GrollABD - ambulans
ABD - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / Mike Groll
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ABD'nin doğu eyaleti Tennessee'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi kayboldu.
Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan (TEMA) yapılan açıklamada, eyaletin birçok bölgesinde şiddetli yağışların sellere neden olduğu belirtildi.
Humphreys Polis Şefi Chris Davis, yaptığı açıklamada, sellerde 2’si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini, ekiplerin kayıp 31 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
TEMA’nın açıklamasında seller nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığı belirtilerek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi. Sellerden etkilenen bölgelere helikopter ve yardım ekipleri sevk edildi.
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