https://tr.sputniknews.com/20210822/abdnin-tennessee-eyaletinde-sel-10-olu-var-31-kisi-kayip-1048225220.html

ABD'nin Tennessee eyaletinde sel: 10 ölü var, 31 kişi kayıp

ABD'nin Tennessee eyaletinde sel: 10 ölü var, 31 kişi kayıp

ABD'nin doğu eyaleti Tennessee'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi kayboldu. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T11:28+0300

2021-08-22T11:28+0300

2021-08-22T11:28+0300

abd

tennessee

sel

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Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan (TEMA) yapılan açıklamada, eyaletin birçok bölgesinde şiddetli yağışların sellere neden olduğu belirtildi. Humphreys Polis Şefi Chris Davis, yaptığı açıklamada, sellerde 2’si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini, ekiplerin kayıp 31 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. TEMA’nın açıklamasında seller nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığı belirtilerek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi. Sellerden etkilenen bölgelere helikopter ve yardım ekipleri sevk edildi.

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abd, tennessee, sel