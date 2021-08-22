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Adana Tabip Odası Başkanı Menteş: Klima çarpmasıyla koronayı karıştırmayın
Adana Tabip Odası Başkanı Menteş: Klima çarpmasıyla koronayı karıştırmayın
Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Menteş, son günlerde insanların “Beni klima çarptı, hafif kırgınlık var” diyerek toplum içinde dolaştığını belirterek... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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klima
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Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Selahattin Menteş, bilimsel olarak yapılan tüm uyarılara karşın koronavirüsün tüm hızıyla artarak devam ettiğinin altını çizdi:
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adana, klima, tabip, koronavirüs

Adana Tabip Odası Başkanı Menteş: Klima çarpmasıyla koronayı karıştırmayın

11:04 22.08.2021 (güncellendi: 11:05 22.08.2021)
© AAKlima
Klima - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© AA
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Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Menteş, son günlerde insanların “Beni klima çarptı, hafif kırgınlık var” diyerek toplum içinde dolaştığını belirterek, “Buna benzer şikayetleri olanlar mutlaka korona testi yaptırmalı” dedi.
Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Selahattin Menteş, bilimsel olarak yapılan tüm uyarılara karşın koronavirüsün tüm hızıyla artarak devam ettiğinin altını çizdi:
Adana Şehir Hastanesi başta olmak üzere Adana’nın her hastanesinde yeni Kovid servisleri açmaya devam ediyoruz. Yeni açtığımız servisler ve yoğun bakımlar hızla doluyor ve yeni hastalar gelmeye devam ediyor. Acillerde hasta yoğunluğu artık dayanılamaz noktalara geldi. Bu nedenle acil değilseniz hastanelere gelmeyin. Maske - mesafe - hijyen kurallarını elden bırakmayın.
(Son zamanlarda “Beni klima çarptı, hafif bir kırgınlığım” var diye ortada dolaşmaya devam eden vatandaşların varlığından haberdar olduklarını da söyleyen Menteş) Bu tür durum yaşayanların derhal test yaptırmasını ve kendisini sonuçlar çıkıncaya kadar izole etmesini istiyoruz. Bölgemizde sıcak günler geçiriyoruz, evet klima çalıştırıyoruz ama şikayeti olanlar olayı hafife alıp hastalığı bulaştırmaya devam ediyorlar. Klimalar eğer ortam iyi havalandırılmıyor ise ve orada hasta biri var ise hastalığın yayılmasına bile neden olabilir. Mutlaka kalabalık ortamlardan uzak duralım ve klima çarptığını düşünüyor isek mutlaka test yaptıralım.
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