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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210822/afganistandan-tahliye-edilen-357-turk-vatandasi-daha-turkiyede-1048223844.html
Afganistan’dan tahliye edilen 357 Türk vatandaşı daha Türkiye’de
Afganistan’dan tahliye edilen 357 Türk vatandaşı daha Türkiye’de
Afganistan’dan tahliye edilen 357 Türk vatandaşı daha Türkiye’ye getirildi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T09:52+0300
2021-08-22T09:52+0300
2021-08-22T09:57+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
türkiye
tahliye
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Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkede bulunan Türkler yurda getirilmeye devam ediliyor. 16'sı bebek 357 kişi daha, Kabil'den THY uçağı ile İslamabad üzerinden İstanbul’a ulaştı.
afganistan
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afganistan, türkiye, tahliye
Afganistan’dan tahliye edilen 357 Türk vatandaşı daha Türkiye’de 09:52 22.08.2021 (güncellendi: 09:57 22.08.2021)
Afganistan’dan tahliye edilen 357 Türk vatandaşı daha Türkiye’ye getirildi.
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkede bulunan Türkler yurda getirilmeye devam ediliyor.
16'sı bebek 357 kişi daha, Kabil'den THY uçağı ile İslamabad üzerinden İstanbul’a ulaştı.