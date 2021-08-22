https://tr.sputniknews.com/20210822/afganistandan-tahliye-edilen-kadin-abdnin-tahliye-ucaginda-dogum-yapti-1048231065.html

Afganistan'dan tahliye edilen kadın, ABD uçağında doğum yaptı

Afganistan'dan tahliye edilen kadın, ABD uçağında doğum yaptı

Afganistan'dan tahliye edilen bir kadının, ABD'nin askeri uçağında bebeğini dünyaya getirdiği açıklandı. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T16:11+0300

2021-08-22T16:11+0300

2021-08-22T16:15+0300

yaşam

abd

afganistan

doğum

hamile

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CNN'deki habere göre, ABD Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kabil'den Orta Doğu'daki bir ABD üssüne tahliye edilen uçaktaki hamile Afgan kadının, uçak Almanya'daki Ramstein Hava Üssü için yola çıktığı sırada doğum sancılarının başladığı bilgisi verildi.Kadının uçuş sırasında düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilen açıklamada, pilotun kabin basıncını yükseltmek için alçalmaya karar verdiği, bu sayede annenin hayatının kurtarıldığı öğrenildi.Anne ve bebeğin durumu iyiAçıklamada, kimliği açıklanmayan kadının Ramstein Hava Üssü'ne indikten hemen sonra uçakta bir kız bebek dünyaya getirdiği, anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

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abd, afganistan, doğum, hamile