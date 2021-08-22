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https://tr.sputniknews.com/20210822/afganistanin-baskenti-kabilde-yangin-1048222177.html
Afganistan’ın başkenti Kabil’de yangın
Afganistan’ın başkenti Kabil’de yangın
Afganistan’ın başkenti Kabil’de yangın çıkarken, binaların arasından alevler ve dumanların yükseldiği görüldü. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T02:58+0300
2021-08-22T04:04+0300
dünya
afganistan
kabil
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Afganistan'ın başkenti Kabil’de yer alan Dehmazang bölgesinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde binaların arasından alevler ve dumanların yükseldiği görüldü. Sosyal medyada, yangının hayvanat bahçesi yakınlarında inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıktığı öne sürülse de bu bilgi doğrulanmadı. Resmi olmayan bilgilere göre şu ana kadar yangına hiçbir itfaiyecinin müdahale etmediği aktarıldı.
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afganistan, kabil, yangın

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yangın

02:58 22.08.2021 (güncellendi: 04:04 22.08.2021)
© İHAAfganistan’ın başkenti Kabil’de yangın çıkarken, binaların arasından alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de yangın çıkarken, binaların arasından alevler ve dumanların yükseldiği görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© İHA
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de yangın çıkarken, binaların arasından alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.
Afganistan'ın başkenti Kabil’de yer alan Dehmazang bölgesinde yangın çıktı.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde binaların arasından alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.
Sosyal medyada, yangının hayvanat bahçesi yakınlarında inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıktığı öne sürülse de bu bilgi doğrulanmadı.
Resmi olmayan bilgilere göre şu ana kadar yangına hiçbir itfaiyecinin müdahale etmediği aktarıldı.
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