https://tr.sputniknews.com/20210822/afganistanin-baskenti-kabilde-yangin-1048222177.html

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yangın

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yangın

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yangın çıkarken, binaların arasından alevler ve dumanların yükseldiği görüldü. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T02:58+0300

2021-08-22T02:58+0300

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Afganistan'ın başkenti Kabil’de yer alan Dehmazang bölgesinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde binaların arasından alevler ve dumanların yükseldiği görüldü. Sosyal medyada, yangının hayvanat bahçesi yakınlarında inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıktığı öne sürülse de bu bilgi doğrulanmadı. Resmi olmayan bilgilere göre şu ana kadar yangına hiçbir itfaiyecinin müdahale etmediği aktarıldı.

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afganistan, kabil, yangın