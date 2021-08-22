https://tr.sputniknews.com/20210822/agri-dagina-kar-yagdi-1048233112.html

Ağrı Dağı'na kar yağdı

Ağrı Dağı'na kar yağdı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve Türkiye'nin çatısı olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesine Ağustos ayı olmasına rağmen kar yağdı 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T18:00+0300

2021-08-22T18:00+0300

2021-08-22T18:00+0300

yaşam

iğdır

kar

ağrı dağı

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Ağrı Dağı'nın zirvesine yağan kar, bulutların çekilmesi ile birlikte ortaya seyirlik görüntüler çıkardı. Ağrı Dağı'nın zirvesini beyaza bürüyen kar yağışının ardından Iğdır kent merkezinde de hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş yaşandı İlk karın düşmesi ile bölge sakinleri de kış hazırlıklarını hızlandırdı.

iğdır

ağrı dağı

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iğdır, kar, ağrı dağı