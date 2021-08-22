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Ağrı Dağı'na kar yağdı
Ağrı Dağı'na kar yağdı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve Türkiye'nin çatısı olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesine Ağustos ayı olmasına rağmen kar yağdı 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T18:00+0300
2021-08-22T18:00+0300
2021-08-22T18:00+0300
yaşam
iğdır
kar
ağrı dağı
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Ağrı Dağı'nın zirvesine yağan kar, bulutların çekilmesi ile birlikte ortaya seyirlik görüntüler çıkardı. Ağrı Dağı'nın zirvesini beyaza bürüyen kar yağışının ardından Iğdır kent merkezinde de hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş yaşandı İlk karın düşmesi ile bölge sakinleri de kış hazırlıklarını hızlandırdı.
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iğdır, kar, ağrı dağı
Ağrı Dağı'na kar yağdı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve Türkiye'nin çatısı olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesine Ağustos ayı olmasına rağmen kar yağdı
Ağrı Dağı'nın zirvesine yağan
kar, bulutların çekilmesi ile birlikte ortaya seyirlik görüntüler çıkardı.
Ağrı Dağı'nın zirvesini beyaza bürüyen
kar yağışının
ardından Iğdır kent merkezinde de hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş yaşandı
İlk karın düşmesi ile bölge sakinleri de kış hazırlıklarını hızlandırdı.