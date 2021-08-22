Bakan Varank: Yerli ve milli ürünler Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak

"Türkiye'yi iyi anlamamız lazım. Özellikle AK Parti iktidarlarında biz 19 senede Türkiye'de sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi, bir girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Bu alana yapılan yatırımlar çok önemli. Altyapı, Ar-Ge, laboratuvar ve insana yapılan yatırımlarla biz bunu sağladık. Biliyorsunuz biz iktidara geldiğimizde üniversite sayımız bunun neredeyse üçte biriydi. Biz çok genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimiz, genç mühendislerimiz çok başarılılar. İşte tüm bu alanlara yaptığımız yatırımlarla ciddi bir ekosistem oluşturduk. Bugünlerde gördüğümüz başarılar da bu ekosistemin, bu altyapıların üstüne inşa edilmiş girişimler. İşte bugün teknoparklarımıza baktığımızda 5 bin 500'den fazla şirketimiz teknoparklarda faaliyet yürütüyor. Yaptıkları ihracat çok ciddi bir rakama ulaştı. Bunun yanında özellikle katma değerli ürün geliştirmek isteyen firmalar yerinde Ar-Ge yaptıklarında kendilerine Ar-Ge merkezi ya da tasarım merkezi belgesi veriyoruz. Ciddi destekler sağlıyoruz. İşte tüm bu ekosistemi ele aldığımızda Türk girişimciliğinin, özellikle teknoloji alanındaki Türk girişimciliğinin sahip olduğumuz genç nüfusla birlikte çok hızlı ilerlediğini görebiliyoruz."