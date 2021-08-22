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https://tr.sputniknews.com/20210822/berke-akcam-dunya-sampiyonasinda-gumus-madalyayi-turkiye-rekoruyla-aldi-1048231532.html
Berke Akçam dünya şampiyonasında gümüş madalyayı Türkiye rekoruyla aldı
Berke Akçam dünya şampiyonasında gümüş madalyayı Türkiye rekoruyla aldı
Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide 49.38'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T16:25+0300
2021-08-22T16:25+0300
2021-08-22T16:25+0300
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kenya
rekor
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Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen organizasyonda Berke Akçam, erkekler 400 metre engelli finalinde madalya mücadelesi verdi. Dünkü yarı finalde 49.73 ile 20 yaş altı Türkiye rekoru kıran milli sporcu, finalde 49.38 koştu ve kendisine ait rekoru geliştirdi ve yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.Yarışı İsveçli Oskar Edlund, 49.20'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı.
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spor, kenya, rekor, atlet
Berke Akçam dünya şampiyonasında gümüş madalyayı Türkiye rekoruyla aldı
Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide 49.38'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen organizasyonda
Berke Akçam
, erkekler 400 metre engelli finalinde madalya mücadelesi verdi.
Dünkü yarı finalde 49.73 ile 20 yaş altı
Türkiye rekoru kıran milli sporcu, finalde 49.38 koştu ve kendisine ait rekoru geliştirdi ve yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.
Yarışı İsveçli Oskar Edlund, 49.20'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı.
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