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https://tr.sputniknews.com/20210822/bin-ladinin-olmeden-once-bidena-dokunulmazlik-verdigi-ortaya-cikti-1048232588.html
Bin Ladin'in ölmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdiği ortaya çıktı
Bin Ladin'in ölmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdiği ortaya çıktı
İngiliz Daily Mail gazetesi, 'Bin Ladin, El Kaide'nin Biden'a suikast düzenlemeye çalışmasını yasakladı' başlıklı haberinde terör örgütü liderinin Biden'ın... 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T17:14+0300
2021-08-22T17:14+0300
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abd
afganistan
fbi
usame bin ladin
joe biden
11 eylül
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Bin Ladin 2010 yılında Biden başkanlığının muhtemelen 'ABD'yi bir krize sürükleyeceği' konusunda emrindeki teröristleri uyardı.Hürriyet'in haberine göre; Bin Ladin, lider olacağını umarak El Kaide'nin Biden'a suikast düzenlemesini yasakladı.Gazete bu emre ev sahipliği yapan söz konusu belgenin 'terör örgütü liderinin 2011 yılında ABD özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğü evde bulunduğunu' yazdı.Belgenin varlığını ilk kez 2012'de Washington Post'a açıklayan ABD istihbarat analistleri, Obama ya da Petraeus'a yönelik planların hiçbirinin gerçekçi olmadığının da altını çizmişti.ABD'nin Afganistan'ı işgal etme sebeplerinin başında gelen Bin Ladin, 10 yıllık bir uğraşın ardından bulunmuş ve ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.Bin Ladin ve El Kaide, 1990'larda düzenledikleri saldırılarla isimlerini dünyaya duyurmaya başlamış ancak esas bilinirlikleri 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarıyla olmuştu.Suudi Arabistan doğumlu olan bin Ladin, dünyanın en çok aranan ismiydi. Bin Ladin'in 100 milyonlarca dolarlık şahsi servetinin olduğu ve bunun da El Kaide`nin ana gelir kaynağı olduğu ifade ediliyor.Bin Ladin, 11 Eylül'den önce de FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alıyordu.Usame bin Ladin'in emriyle gerçekleştirildiği sanılan diğer saldırılar arasında Ekim 1993'te Somali`de ABD askerlerine yönelik saldırı, Ağustos 1998'de Doğu Afrika`daki ABD elçiliklerine yönelik 224 kişinin hayatını kaybettiği ikiz bombalama ve Ekim 2000`de 17 ABD`li denizcinin öldürülmesi bulunuyor.
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abd, afganistan, fbi, usame bin ladin, joe biden, 11 eylül

Bin Ladin'in ölmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdiği ortaya çıktı

17:14 22.08.2021
© AFP 2021Joe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© AFP 2021
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İngiliz Daily Mail gazetesi, 'Bin Ladin, El Kaide'nin Biden'a suikast düzenlemeye çalışmasını yasakladı' başlıklı haberinde terör örgütü liderinin Biden'ın yetersiz bir başkan olacağı ve ülkeyi krize sokacağını beklediğine inandığı iddiasına yer verildi.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Bin Ladin 2010 yılında Biden başkanlığının muhtemelen 'ABD'yi bir krize sürükleyeceği' konusunda emrindeki teröristleri uyardı.

Hürriyet'in haberine göre; Bin Ladin, lider olacağını umarak El Kaide'nin Biden'a suikast düzenlemesini yasakladı.
Gazete bu emre ev sahipliği yapan söz konusu belgenin 'terör örgütü liderinin 2011 yılında ABD özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğü evde bulunduğunu' yazdı.
Belgenin varlığını ilk kez 2012'de Washington Post'a açıklayan ABD istihbarat analistleri, Obama ya da Petraeus'a yönelik planların hiçbirinin gerçekçi olmadığının da altını çizmişti.

ABD'nin Afganistan'ı işgal etme sebeplerinin başında gelen Bin Ladin, 10 yıllık bir uğraşın ardından bulunmuş ve ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.

Bin Ladin ve El Kaide, 1990'larda düzenledikleri saldırılarla isimlerini dünyaya duyurmaya başlamış ancak esas bilinirlikleri 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarıyla olmuştu.
Suudi Arabistan doğumlu olan bin Ladin, dünyanın en çok aranan ismiydi. Bin Ladin'in 100 milyonlarca dolarlık şahsi servetinin olduğu ve bunun da El Kaide`nin ana gelir kaynağı olduğu ifade ediliyor.

Bin Ladin, 11 Eylül'den önce de FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alıyordu.

Usame bin Ladin'in emriyle gerçekleştirildiği sanılan diğer saldırılar arasında Ekim 1993'te Somali`de ABD askerlerine yönelik saldırı, Ağustos 1998'de Doğu Afrika`daki ABD elçiliklerine yönelik 224 kişinin hayatını kaybettiği ikiz bombalama ve Ekim 2000`de 17 ABD`li denizcinin öldürülmesi bulunuyor.
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