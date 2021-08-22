https://tr.sputniknews.com/20210822/cesme-kurudugu-icin-susuz-kalan-yavru-geyik-tedavi-altina-alindi-1048227383.html

Çeşme kuruduğu için susuz kalan yavru geyik tedavi altına alındı

Çeşme kuruduğu için susuz kalan yavru geyik tedavi altına alındı

Kütahya'da susuzluktan bitkin halde bulunan yavru geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T13:09+0300

2021-08-22T13:09+0300

2021-08-22T13:09+0300

yaşam

geyik

kütahya

çeşme

susuzluk

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Mehmet Turhan isimli vatandaş Kütahya'nın Lütfiye köyü ile Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi İdrisyayla köyü sınırındaki Türkmen Dağı Kuru Çeşme mevkiinde kuruyan bir çeşmenin yanında susuzluktan bitkin vaziyette adeta ölümü bekleyen bir geyik yavrusu buldu.Turhan, yetkilileri arayarak yavru geyiğin durumuyla alakalı bilgi verdi.Turhan, "Bölgedeki birçok çeşme yeterli yağış olmadığı için kurudu. Yetkililerin bu duruma çare bulmasını istiyoruz. Görüldüğü gibi geyik yavrusu su ihtiyacı için çeşmeye gelmiş. Ancak çeşme kuruduğu ve su bulamadığı için susuzluktan bitap düşmüş" dedi.Turhan, ölmekten son anda kendisi tarafından kurtarılan geyik yavrusunun, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiğini sözlerine ekledi.

kütahya

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geyik, kütahya, çeşme, susuzluk